AfricanColoursByTS / THOMAS SABO inszeniert Frühjahr/Sommer 2017 Designs im China Club (FOTO)

Afrikanische Muster, warme Erdtöne und ikonische Designs - bei der

Vorstellung der THOMAS SABO Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2017 im

Rahmen der Berlin Fashion Week spiegelten die kulturell inspirierten

Kreationen die universelle Botschaft TOGETHER wider.



Rund 280 nationale Pressegäste sowie zahlreiche Promis, darunter

die Schauspielerinnen Nova Meierhenrich, Lara-Isabelle Rentinck,

Annika Ernst, Stephanie Stumph sowie die GZSZ-Stars Valentina Pahde

und Nadine Menz, die Moderatorinnen Tanja Bülter, Alexandra Polzin

und Annica Hansen, die Models Marie Amière, Fiona Erdmann, Mandy Bork

waren der exklusiven Einladung in den renommierten China Club Berlin

gefolgt. Gemeinsam mit Creative Director Susanne Kölbli und den

THOMAS SABO Brand Ambassadors, der Band Frida Gold sowie Model

Shermine Shahrivar, feierten auch zahlreiche Mode- und

Lifestyle-Blogger wie Pamela Reif und Sami Slimani die kunstvoll

inszenierten Neuheiten der Saison. Während Farina Opoku, Sophia

Phiaka, Luana Silva, Caroline Einhoff, Jüli Mery, Milena Karl und

Leslie Huhn das kontrastreiche Farben- und Formenspiel der neuen, von

Afrika inspirierten Designs der Damenlinie Glam & Soul bewunderten,

zeigten sich Mateo Jaschik von Culcha Candela sowie die Blogger

Sandro Rasa, André Hellmundt und Henry Duval vor allem von den neuen

Herrenmodellen der Karma Watches mit verzierten Skull-Kronen sowie

den ausdrucksstarken Power Bracelets begeistert.



Die neuen Designs der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2017 sind seit

Januar in allen THOMAS SABO Stores, im Online-Shop unter

www.thomassabo.com sowie bei exklusiven Partnern erhältlich.



(at)THOMASSABO #InspiredByEmotions



DOWNLOAD HIGH-RES-BILDMATERIAL: http://ots.de/JTwGQ



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im

Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und



Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der

Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300

eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860

Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490

Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800

Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und

Kreuzfahrtanbietern.







