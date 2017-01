Schröder Fahrzeugtechnik liefert individuelle Aufbauten und Anhänger

Innovation trifft Tradition bei dem Hersteller individueller Nutzfahrzeugaufbauten

(firmenpresse) - Die Schröder Fahrzeugtechnik GmbH aus Wiesmoor ist ein Lkw Anhänger Hersteller, der seit mehr als 60 Jahren auf LKW Aufbauten spezialisiert ist. Heute bietet das ostfriesische Traditionsunternehmen mit dieser langjährigen Erfahrung eine große Auswahl an individuellen Nutzfahrzeugaufbauten und Anhängern.

Innovativ, leicht und robust - jeder LKW-Aufbau und jeder Anhänger aus dem Hause Schröder wird je nach Bedarf einzeln angefertigt. Egal ob Pritschenanhänger, Sattelanhänger, Kipper, Tieflader oder Aufbauten - die ausgereifte Technik der Schröder-Experten sorgt für einfache Handhabung, hohe Lebensdauer und maximale Nutzlast und Effizienz.

Schröder Fahrzeugtechnik steht für Qualität und Zuverlässigkeit - als Lkw Anhänger Hersteller und mit dem Schröder Trailerbau. Die Anhänger und Aufbauten halten den Anforderungen des Speditions- und Logistikalltags locker stand. Und dabei bietet der Spezialist eine enorme Bandbreite an individuell gefertigten Fahrzeugen - von Tiefladern über Logistik für den Bau, Lösungen für den Speditions- und Werkverkehr bis hin zur Getränkelogistik. Schröder findet immer die beste Lösung und ist dabei gerne innovativ. Insbesondere im Bereich Ladungssicherung in der Getränkelogistik hat das Unternehmen entscheidend zur Entwicklung der heute gängigen Lösungen beigetragen. Aufbauten und Anhänger für den Getränketransport sind zudem einer der Produktionsschwerpunkte des Traditionsunternehmens.

Individuelle und kreative Lösungen

Eine echte Spezialität von Schröder Fahrzeugtechnik ist es, individuelle Transportlösungen zu finden. Dabei haben die Experten für jedes Problem eine Idee, egal ob spezielles Ladesystem oder extreme Abmessungen. So entwickelt der Lkw Anhänger Hersteller schon mal einen Kofferaufbau mit drei Abteilen - eines für eine Werkstatt, zwei für die Ladung. Oder einen Planen-Sattelanhänger mit einer zwangsgelenkten Hinterachse und Staplerhalterung, wobei der Aufbau natürlich einfach und schnell faltbar ist. Es geht aber auch eine Nummer kleiner: Für die Transportanforderungen in produzierenden Werken hat Schröder Trailerbau zum Beispiel einen Zweiachs-Anhänger für die Lieferung von Bauteilen hergestellt.

Schröder Service-Zentrum

Mit dem Bau hochwertiger Aufbauten und Anhänger ist das breite Angebotsspektrum aber noch nicht erschöpft. Im eigenen Service-Zentrum bietet das Unternehmen zusätzlich alle nötigen Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekt ausgebildete Spezialisten übernehmen an sechs Tagen in der Woche unter anderem Sicherheitsprüfungen und die Hauptuntersuchung an Nutzfahrzeugen, UVV-Prüfungen und Fahrtenschreiberprüfungen.

Die Schröder Fahrzeugtechnik GmbH in Wiesmoor vereint Erfahrung und Tradition mit Innovationsgeist und Servicegedanken. Als Lkw Anhänger Hersteller und als Schröder Trailerbau gibt es vor allem einen Anspruch: Dem Kunden immer genau das Fahrzeug zu liefern, das den jeweiligen Anforderungen am besten genügt - pünktlich und in höchster Qualität. Wer seinen nächsten individuelle Trailer nicht bei Schröder Trailerbau in Auftrag gibt, macht einen kardinalen Fehler.





Die Schröder Fahrzeugtechnik GmbH aus Wiesmoor in Ostfriesland, ist ein innovatives Unternehmen für die Herstellung individueller Nutzfahrzeugaufbauten und Anhänger. Die Bandbreite der speziell angefertigten Fahrzeuge reicht von der Flurfördertechnik über den Ladungsumschlag im Baubereich bis hin zur Getränkelogistik. Gerade im Bereich der Ladungssicherung und Ladungssicherheit hat sich die Schröder Fahrzeugtechnik schon sehr früh spezialisiert. Bei der Sicherung von Ladung in der Getränkelogistik hat das Unternehmen entscheidend an den heutigen Lösungen mitgewirkt. Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland überhaupt wurde die Schröder Fahrzeugtechnik GmbH schon früh mit dem Ladungssicherungs-Zertifikat im Bereich der Getränkelogistik ausgestattet

Schröder Fahrzeugtechnik GmbH

