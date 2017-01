Neues aus dem Eis

Solarluft seit einem Jahr erfolgreich im Einsatz bei Antarktis-Expedition "Gondwana"

(PresseBox) - Die Polarforschung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) stand im antarktischen Sommer 2015/2016 unter anderem im Zeichen einer umfangreichen Generalsanierung der BGR-Antarktisstation "Gondwana". Im Mai 2016 berichteten wir bereits ausführlich über die unterschiedlichen Maßnahmen und die Installation von 18 m² GRAMMER Solar Luftkollektoren (Infomail 5/2016).

Knapp ein Jahr nach Installation der Luftkollektoren und dem eisigen antarktischen Winter gibt es nun erste Betriebserfahrungen. Im November 2016 reiste eine Gruppe aus Forschern und Monteuren des Grammer Solar Partners Elektro-Mechanik Meisl zur Antarktisstation.

Beim Eintreten in die Station machte sich bei den Forschern großes Staunen breit. Bei einer Außentemperatur von frostigen -27°C hatte es in der Station beeindruckende +10°C. Und das ausschließlich durch Einsatz der energieeffizienten SolarLuft-Kollektoren und ohne jegliche Zusatzheizung.

Die TWINSOLAR Technik, seit zwei Jahrzehnten bereits erfolgreich auf zahlreichen Alpenvereinshütten im Hochgebirge im Einsatz, hat nun auch unter antarktischen Extrembedingungen seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Besucher der umliegenden Forschungsstationen fanden sich in den nächsten Tagen ein, um sich über die innovativen SolarLuft-Systeme zu informieren.

Lesen Sie mehr zur Projekt und der Antarktis-Expedition "Gondwana".



Datum: 19.01.2017 - 17:57

