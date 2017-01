Straubinger Tagblatt: Cannabis für Schwerkranke: Politik springt über ihren Schatten

(ots) - Nach dem Willen des Gesetzgebers ist die

Freigabe an sehr eng gesteckte Vorgaben gebunden. Der Patient muss

schwer krank sein und beispielsweise an chronischen Schmerzen oder an

den Folgen einer Krebstherapie leiden. Genau er aber, der unter

schweren chronischen Schmerzen oder Appetitlosigkeit leidet,

profitiert von dem Gesetz. Endlich ist die Politik über ihren

Schatten gesprungen.







Datum: 19.01.2017 - 18:30

