Ceva schließt Abkommen zum Erwerb des Portfolios von Impfstoffen für Schweine und Kühe von Merial sowie nichtsteroidalen entzündungshemmenden Medikamenten von Boehringer Ingelheim ab

Nach der Akquisition von Merial Animal Health schloss Ceva Santé

Animale heute die Akquisition eines vielfältigen Produktportfolios

ab, zu dem auch Impfstoffe für Schweine und Kühe sowie

nichtsteroidalen entzündungshemmende Medikamente von Boehringer

Alle Produkte werden unmittelbar durch lokale Ceva-Unternehmen und

seine Distributoren bereitstehen, ohne das es zu einer Unterbrechung

Ceva war durchgehend eines der am schnellsten wachsenden führenden

Top 10 Veternärunternehmen der letzten Dekade und hat als Teil seiner

globalen präventiven Gesundheitsstrategie umfangreich in Impfstoffe

Das Abkommen kommentierend hat der Vorsitzende und CEO von Ceva,

"Wir freuen uns, diese Produktreihe und starke Pipeline an

F&E-Assets zu erwerben." Das Wissen, auf dem diese Produkte

aufbauen, basieren auf Pasteur, Rhone-Merieux, Merial. Wir bei Ceva

sind uns bewusst, dass wir eine Verantwortung haben, diese starke

veterinärmedizinische Tradition fortzusetzen. Unsere Kunden können

sich sicher sein, dass wir auch weiterhin in die Entwicklung dieser

INFORMATIONEN ZU CEVA SANTE ANIMALE



Ceva Santé Animale wurde im Jahr 1999 gegründet und ist ein global

tätiges Gesundheitsunternehmen mit dem Fokus auf der Forschung,

Entwicklung, Produktion und dem Marketing von pharmazeutischen

Produkten und Impfstoffen für Haus- und Nutztiere sowie Geflügel. Das

Hauptquartier des Unternehmens befindet sich in Libourne (Gironde).

Der Vorsitzende und CEO von Ceva ist Marc Prikazsky.



