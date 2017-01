Extravagantes GERMENS Hemd in ARD Quizsendung "gefragt-gejagt"

Rolf Gottschalk trägt ein auffälliges GERMENS Hemd in der von Alexander Bommel moderierten Quizsendung.

Musiker Martin Schmitt im Germens Hemd No. 015 - Paradies, gezeichnet vom Künstler Gregor-T. Kozik

(firmenpresse) - Zur besten Sendezeit präsentiert Rolf Gottschalk als Spielteilnehmer in der ARD Quizsendung "gefragt-gejagt" am 19. Januar 2017 das außergewöhnliche GERMENS Hemd No. 15 - "Paradies". Die Oberflächenzeichnung stammt vom Künstler Gregor-T. Kozik, der durch die ehemalige Künstlergruppe Clara Mosch deutschlandweit bekannt wurde.



GERMENS artfashion präsentiert außergewöhnliche Mode. Künstler und Designer zeichnen die Oberflächen, die auf eigens jacquardgewebten Stoffen aus ägyptischer Baumwolle gedruckt werden. Von Hand hergestellt zeichnen sich die edlen Hemden durch ungewöhnliche Dessins, hervorragende Qualität und geringe Limitierungen aus. Die Künstlerhemden sind zudem signiert. Die Preise für diese exklusiven Produkte bewegen sich zwischen 148 ? bis 278 ?.



Das Modelabel GERMENS kommt aus Chemnitz/Sachsen und betreibt einen Onlineshop sowie einen großzügig eingerichteten Conceptstore im Stadtteil Rabenstein. Neben den Hemden stehen Blusen, T-Shirts, Hosen, Seidentücher und Accessoires im Programm.



GERMENS ist hin und wieder im TV zu sehen, weil Prominente wie z.B. Kai Ebel, Bernhard Brink oder STEREOACT (bekannt durch den Erfolgstitel "Die immer lacht") die auffälligen Hemden und T-Shirts tragen.







"Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert." Oskar Wilde



Unter dieser Maxime präsentiert GERMENS artfashion by gregor & rené außergewöhnliche Mode und Accessoires für Damen und Herren.



Besuchen Sie den Onlineshop (https://www.germens.shop) oder den GERMENS Store & Lounge auf der Oberfrohnaer Straße 30 in 09117 Chemnitz-Rabenstein.



GERMENS artfashion, Kozik & König GmbH

Nansenstraße 3, 09116 Chemnitz

