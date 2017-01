Rheinische Post: Gladbachs Manager Eberl rechtfertigt Zeitpunkt der Trainer-Entlassung

(ots) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max

Eberl lässt Vorwürfe nicht gelten, dass der Verein sich zu spät von

Trainer André Schubert getrennt habe. "Erst die letzten drei Spiele

gegen Mainz, Augsburg und Wolfsburg waren sowohl vom Auftreten als

auch von den Ergebnissen her nicht gut. Wir dürfen nicht vergessen,

dass wir selbst in dieser Hinrunde gegen Barcelona, in Glasgow oder

gegen Manchester fantastische Spiele hatten", sagte der 43-Jährige

der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Auch wenn

Trainerentlassungen nicht der Linie des Vereins entsprächen, habe

Borussia den Schritt kurz vor Weihnachten als notwendig angesehen.

"Nach achteinhalb Jahren wissen die Leute, was man bekommt, wenn man

Max Eberl als Sportdirektor hat. Es ist definitiv nicht meine

Intention, andauernd radikale Entscheidungen zu fällen. Aber haben

wir den Erfolg des Vereins ein stückweit in Gefahr gesehen, und

diesem Erfolg bin ich verpflichtet", sagte Eberl. Die

Bundesligasaison - Gladbach steht nach 16 Spielen auf dem 14.

Tabellenplatz - hat er noch nicht abgehakt. "Mannschaften wie Köln,

Hoffenheim, Hertha, Frankfurt und Leipzig haben es gut ausgenutzt,

dass sie völlig befreit in die Spiele gehen konnten. Aber sie haben

jetzt auch Druck. Wir starten mit einem Rucksack, den wollen wir nach

und nach ablegen - um die Saison im besten Fall doch noch einstellig

zu beenden", sagte er. Dem neuen Trainer Dieter Hecking traut Eberl

zu, die Mannschaft dort hinzuführen: "Er hat diese Situation in

Wolfsburg erlebt, als er eine Mannschaft mit ebenfalls größeren

Erwartungen auf Platz 15 übernommen hat. Die hat er wieder in ein

sicheres Fahrwasser gebracht. Seine Qualität ist es, Mannschaften

Stabilität zu verleihen." Den Kampf um Toptalent Andreas Christensen,

dessen Leihvertrag Ende Juni endet, hat Eberl noch nicht aufgegeben.

"Chelsea wird vielleicht Meister und wird in der Champions League



wieder angreifen. Ich weiß nicht, ob sie Andreas garantieren können,

dass er Stammspieler wird. Denn das ist es, was der Spieler will. Es

wird sich irgendwann im April oder Mai entscheiden. Ich gebe die

Hoffnung nicht auf, selbst wenn die Chancen nach außen nicht groß

erscheinen, aber sie sind da", sagte er.







