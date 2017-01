ZIMTU CAPITAL CORP. gibt Transaktion mit Mountain Boy Minerals Ltd. bekannt



19. Januar 2017 - Zimtu Capital Corp. (TSXv: ZC; FWB: ZCT1) (das Unternehmen oder Zimtu) gibt bekannt, dass es mit Mountain Boy Minerals Ltd. (TSXv: MTB) einen Vertrag für sein ZimtuADVANTAGE-Programm unterzeichnet hat.



ZimtuADVANTAGE ist ein Programm, das Unternehmen Chancen und Anleitung bietet, Kosteneinsparungen ermöglicht und bei zahlreichen Aspekten einer Börsennotierung unterstützt. Die Leistungen können den Aufbau finanzieller und geschäftlicher Netzwerke, die Kostenteilung mit anderen bösennotierten Unternehmen, den Aufbau eines Social-Media-Auftritts, Konferenzmöglichkeiten, Medienmanagement, Orientierungshilfen und besondere Preisangebote von Zimtus Kontakten in diesen Bereichen umfassen. Das Programm ist so flexibel, dass die Produkte und Services an die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen angepasst werden können. Teilnehmende Unternehmen erhalten über das Programm auch die Möglichkeit, mit Marktteilnehmern in Europa und Nordamerika zusammenzukommen.



Zimtu Capital Corp. gibt ebenfalls bekannt, dass Frances Petryshen ihr Mandat als Mitglied des Board of Directors und ihr Amt als Corporate Secretary niedergelegt hat. Das Unternehmen möchte Frau Petryshen für ihren engagierten Einsatz für das Unternehmen und seine Aktionäre danken. Zudem gibt Zimtu die Ernennung von Chris Grove als Corporate Secretary des Unternehmens bekannt.



Über Mountain Boy Minerals Ltd.

Mountain Boy Minerals Ltd. (Mountain Boy) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio an Konzessionen und Ressourcen in der Region Stewart im Goldenen Dreieck von British Columbia. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist aktuell auf die Erschließung von vier ihrer Projekte in der Region Stewart (die Stewart-Projekte) sowie seiner neu erworbenen Zeolithkonzession im Süden von BC gerichtet. Zwei der Stewart-Projekte, die sich auf VMS-Mineralisierung und Barit konzentrieren, werden im Rahmen eines Joint Ventures betrieben, an dem Mountain Boy zu 50 % beteiligt ist. Ein weiteres Projekt, an dem Mountain Boy eine Förderbeteiligung von 20 % hält, verfügt über eine Goldressource gemäß NI 43-101 in der Nähe der ehemaligen Gold-Silber-Mine Premier. Das vierte Projekt in der Region Stewart, an dem Mountain Boy zu 35 % beteiligt ist, ist ein hochgradiges Goldprojekt, das intensiv exploriert wurde. Für alle vier Projekte sind Bohrprogramme geplant. Im Zeolithprojekt in Süd-BC sieht das Unternehmen vor, Feld- und Testarbeiten zur Beschreibung von Ressourcen durchzuführen.





Über Zimtu Capital Corp.

Zimtu Capital Corp. ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft, die in Rohstoffunternehmen investiert bzw. diese gründet und erweitert. Das Unternehmen bietet auch Unterstützung bei der Generierung von Mineralprojekten und Beratungsleistungen und hilft Unternehmen bei der Suche nach interessanten Konzessionsgebieten. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens, http://www.zimtu.com



Für das Board of Directors:

ZIMTU CAPITAL CORP.



David Hodge

David Hodge

President & Director

Tel: 604.681.1568



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







