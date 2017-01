Rheinische Post: Kanonen auf Spatzen?



Kommentar Von Reinhard Kowalewsky

(ots) - Wenn die NRW-Steuerfahndung mit dem Kauf der

Steuer-CDs gegen Schwarzgeldkonten in der Schweiz vorgeht, ist das

gut. Ebenso ist es vernünftig, wenn Steuerermittler und EU versuchen,

massenhaften Betrug mit falschen Abrechnungen von Mehrwertsteuer zu

stoppen. Natürlich kann der Staat nicht hinnehmen, wenn beim Handel

mit Gebrauchtwagen und anderen Waren viele Milliarden Euro

hinterzogen werden. Auch wenn die Staatsanwaltschaft nun überprüft,

ob Bauern am Niederrhein über ihre Erzeugergemeinschaft einige

Millionen Euro an ungerechtfertigtem Steuervorteil kassiert haben,

ist das verständlich. Falls sich herausstellt, dass sie viele Tiere

in Wahrheit selbst vermarktet haben, muss auch der korrekte

Steuersatz abgerechnet werden. Trotzdem bleiben Fragezeichen: Bei 72

Landwirten die Büros zu durchsuchen, ist schon ein heftiger Eingriff.

Hinzu kommt, dass die Vermarktungsfirma keineswegs eine reine

Briefkastenfirma zum Steuertricksen war. Dies bedeutet: Der Fiskus

sollte nachsichtig mit den Bauern umgehen, falls sich Fehler

herausstellen.







Kommentare zur Pressemitteilung