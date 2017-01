Badische Neueste Nachrichten:Überfällige Entscheidung - Kommentar von MARTIN FERBER

(ots) - Patienten, die unter schweren chronischen

Schmerzen leiden, profitieren von dem Gesetz. In der Tat war es nicht

einzusehen, dass die ausschließliche Fixierung auf den Suchtcharakter

von Cannabis seinen Einsatz in der Medizin verhinderte. Für einen

Krebspatienten im Endstadium ist die drohende Abhängigkeit kein Thema

mehr, seine Befreiung von den Schmerzen aber ein nicht zu

überschätzender Zugewinn an Lebensqualität.







Pressekontakt:

Badische Neueste Nachrichten

Klaus Gaßner

Telefon: +49 (0721) 789-0

redaktion.leitung(at)bnn.de



Original-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Neueste Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.01.2017 - 21:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1446509

Anzahl Zeichen: 726

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Neueste Nachrichten

Stadt: Karlsruhe





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung