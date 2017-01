Weser-Kurier: André Fesser über die Haushaltsentwicklung in Bremen

(ots) - Die Null muss stehen, und bestenfalls ist sie

schwarz. Landauf, landab wird sich kein Haushälter finden, der ein

anderes Ziel verfolgt. Insofern kann man es Karoline Linnert nicht

verdenken, wenn sie den Haushaltsabschluss des vergangenen Jahres als

Erfolg feiert. Unter dem Strich verzeichnet Bremens Finanzsenatorin

erstmals seit vielen Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis. Allerdings

bedarf es für diese Rechnung eines Griffs in die Trickkiste: Denn

erst die Hilfszahlungen des Bundes machen aus einem Haushaltsminus

von fast 300 Millionen Euro eine Bremer Null. Angesichts einer

prognostizierten Unterdeckung von rund 900 Millionen kann sich dieses

Ergebnis sehen lassen. Ein Ergebnis, das sich der Senat ein Stück

weit auch selbst zuschreiben kann. Erst vor Wochen waren die Ressorts

angehalten worden, sich anzustrengen und doch bitte jeden Cent aus

den Kassen herauszuschütteln. Auf diese Weise sind noch etliche

Millionen zusammengekommen, die sich im Endergebnis niederschlagen.

Zugleich steckt in dem Jahresabschluss aber auch die bittere

Wahrheit, dass selbst diese Anstrengungen, sprudelnde Steuerquellen,

niedrige Zinsen, die abnehmende Zuwanderung sowie die Verzögerung

geplanter Investitionen nicht dazu führen, dass es Bremen allein über

den Berg schafft. Der Stadtstaat ist abhängig von Entscheidungen, die

nicht in Bremen getroffen werden, und von Entwicklungen, auf die er

keinen Einfluss hat. Infolge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen

soll in drei Jahren alles besser werden. Besser, das zeigt sich

jetzt, wird es aber nur, wenn Bremen seine eigenen Sparanstrengungen

konsequent fortführt und zugleich die Rahmenbedingungen stimmen. Man

darf hoffen, verlassen sollte man sich darauf nicht.







