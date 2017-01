IBIS KÖLN CENTRUM: NEU UND DOCH BEKANNT - Nach 15 Jahren kehrt Thomas Keilbar als Hoteldirektor zurück an den Barbarossaplatz

Der Neue in der Domstadt ist bereits altbekannt. Denn Thomas Keilbar übernimmt nun nach 15 Jahren wieder die Verantwortung für „sein“ ibis Hotel Köln Centrum von seinem Kollegen Gordon Kleebaum, der nach Düsseldorf wechselt. Der erfahrene Direktor hat in den kommenden Monaten viel vor. „Die begonnene Komplettrenovierung des Hotels möchte ich bis zum kommenden Sommer erfolgreich abschließen.“



Bild: Claudia Wingens

(firmenpresse) - Bei den anstehenden Herausforderungen möchte Thomas Keilbar aber nicht die Förderung junger Menschen aus den Augen verlieren. „Mir liegt der Nachwuchs für die Hotellerie und Gastronomie sehr am Herzen“, betont der engagierte Direktor, der nach der Eröffnung des ibis Hotel Köln Messe zuletzt das ibis Hotel Düsseldorf City und das ibis Hotel Düsseldorf Hauptbahnhof in Personalunion geführt hat. So bringt er sein Fachwissen schon seit Jahren im Prüfungsausschuss der IHK Köln für das Restaurantfach ein. Dieses Engagement behielt er auch in seiner „Düsseldorfer Zeit“ bei. „Viele Talente verdienen es gefördert zu werden“, sagt Thomas Keilbar und erklärt, dazu weitere Projekte an seiner neuen Wirkungsstätte ins Leben zu rufen.

Denn das Haus hat sich bereits in der Nachwuchsförderung einen Namen gemacht. So nominierte die „IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung“ das ibis Hotel Köln Centrum als „Chancengeber des Jahres“ und lobte es „für seine intensive Integrationsarbeit zur besonderen Förderung und Gewinnung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund für die berufliche Ausbildung bis hin zur begleitenden Elternarbeit“. Darüber hinaus darf das Kölner Hotel seit dem Jahr 2015 das Siegel der DEHOGA „Ausbildung mit Qualität“ führen.



DAS IBIS KÖLN CENTRUM



Das 2-Sterne-Superior-Hotel ibis Köln Centrum liegt im Herzen der Domstadt am Barbarossaplatz und verfügt auf neun Etagen über 208 klimatisierte Zimmer. Die Gäste können im gesamten Hotel WLAN frei nutzen. Das Fernsehprogramm der Hotelzimmer wurde mit zahlreichen sky-Programmen erweitert. In der sky-Sportsbar können die Gäste entspannen und Drinks sowie kleine Snacks genießen. Die gastronomischen Angebote sowie das sky-Sports Angebot können rund um die Uhr in Anspruch genommen werden. Zwischen vier und zwölf Uhr steht ein abwechslungsreiches Frühstück bereit.







Über ibis

ibis ist eine der Economy-Marken von AccorHotels, dem weltweit größten Hotelbetreiber. ibis umfasst mittlerweile über 1.000 Hotels mit mehr als 137.000 Zimmern in 64 Ländern. Innovativer Wandel ist ein Kern der Marke, die damit ihre gelebten Werte Modernität, Komfort und Verfügbarkeit immer wieder neu demonstriert. So hat ibis ein revolutionäres Bettenkonzept namens Sweet Bed™ by ibis entwickelt, die Empfangsbereiche einladender und kommunikativer gestaltet und mit ibis kitchen einen modernen Food & Beverage Konzept ins Leben gerufen. Die Hotels legen besonderen Wert auf das Service-Engagement der Mitarbeiter. ibis ist die erste Hotelkette, die wegen ihrer Professionalität und Zuverlässigkeit ISO-9001-zertifiziert ist, wobei bereits 86 Prozent der Häuser das Zertifikat besitzen. 58 Prozent der ibis Hotels sind sogar ISO-14001-zertifiziert und zeigen damit das Umwelt-Engagement der Marke. ibis wurde 1974 gegründet, sie ist mittlerweile europäischer Marktführer und die viertgrößte Economy-Hotelkette weltweit.





Über AccorHotels

Als führende Reise- und Lifestylegruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.000 Hotels, Resorts und Residences sowie über 2.500 exklusiven Privatwohnungen. Mit doppelter Kompetenz als Investor (HotelInvest) und Hotelbetreiber (HotelServices) ist der Konzern in 95 Ländern vertreten – in Deutschland mit rund 340 Hotels der Marken Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und Adagio access. Weltweit ergänzen die Marken Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter und hotelF1 sowie das Open House Konzept JO&JOE das Portfolio.

Mit seiner Markenkollektion und Erfolgsgeschichte über fünf Jahrzehnte gibt AccorHotels unterstützt vom globalen Team – bestehend aus mehr als 240.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ein Versprechen: Feel Welcome. Jeder Gast ist eingeladen, am weltweiten Treueprogramm Le Club AccorHotels teilzunehmen. Das Konzernprogramm PLANET 21 – gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges und solidarisches Verhalten – setzen alle Hotels gemeinsam mit Gästen und Partnern an den jeweiligen Standorten um. AccorHotels gilt zudem als innovativer Vorreiter für seine Digital-Strategie.



Accor SA ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code ACRFY) notiert



