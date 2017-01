BERLINER MORGENPOST: Der Kampf kommt in Gang / Kommentar von Joachim Fahrun zu Ferienwohnungen

(ots) - Es ist abzusehen, dass bei diesem Aufwand

sicherlich ein paar Tausend Wohnungen wieder an normale Dauerberliner

vermietet werden, anstatt an Kurzzeit-Besucher. Das ist nicht wenig.

Die 1500 bereits jetzt wieder zurückgeführten Wohnungen entsprechen

einem mittleren Neubaugebiet.Dennoch ist der bei vielen Bürgern

populäre Kampf gegen die Ferienwohnungen ein Stück Symbolpolitik, die

den Wohnungsmarkt in der Summe kaum entlastet. Völlig abgesehen

davon, dass auch viele Kritiker in Barcelona oder Lissabon ganz

selbstverständlich selber private Ferienwohnungen mieten, die sie in

Berlin verboten sehen wollen. Die schädlichen Folgen dieses Verbots,

das einen kompletten Tourismuszweig austrocknet, sind für Berlin noch

kaum abzusehen. Und ob alle Regeln zulässig sind, müssen die Gerichte

in zahlreichen Verfahren klären.







