Ostsee Kreuzfahrten für den Sommer 2017 jetzt noch buchbar!

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

(firmenpresse) - Viele beschäftigen sich aktuell mit der Buchung ihres Sommerurlaubs. In manchen Branchen wird es gar schon knapp mit den verfügbaren Angeboten. Wer in diesem Jahr mit einer Kreuzfahrt liebäugelt, kann sich freuen: Ostsee Kreuzfahrten für den Sommer 2017 sind jetzt noch buchbar. Ein Blick auf die Seite rivers2oceans-kreuzfahrten.de gibt eine Übersicht über Schiffsreisen mit freien Plätzen. Darunter auch eine Kreuzfahrt, die gleich mehrere Gewässer beinhaltet.



Über Havel und Oder zur Ostsee



An verschiedenen Terminen von Juni bis August 2017 legt die MS Saxonia in Potsdam ab und begibt sich über Havel und Oder hinauf zur Ostseeküste. Diese Kreuzfahrt bietet ein vollkommen neues Reiseerlebnis. Wer hatte bisher schon die Gelegenheit, Potsdam von der Wasserseite aus zu betrachten oder durch das Schiffshebewerk Niederfinow fahren? Bis nach Swinemünde in Polen geht die 10-tägige Reise. Anschließend geht es in die entgegengesetzte Richtung, wobei eine Art modernes Inselhopping stattfindet. Auf Usedom folgt Rügen, die nächste Station heißt Stralsund, dann führt der Weg weiter nach Zingst und Hiddensee. Hier kehrt das Schiff wiederum um und tritt die Heimreise an, wobei allerdings weitere Highlights auf dem Programm stehen.



Drei Kreuzfahrten in einer



Genauer betrachtet handelt es sich bei dem Kreuzfahrtangebot des Portals Rivers 2 Oceans um drei Kreuzfahrten in einer. Kombiniert werden eine Oder- und Havelkreuzfahrt mit einer Schiffsreise auf der Ostsee. Viele der genannten Inseln und Orte kennen die Meisten hauptsächlich von der Landseite her. Über das Wasser dorthin zu gelangen, ist eine völlig andere Erfahrung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-ostsee-kreuzfahrt



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Interessante und abwechslungsreiche Schiffsreisen auf nahezu allen bekannten Kreuzfahrtgewässern der Erde vermittelt das Team von Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten. Die Reiseexperten stehen dem Kunden bei der Planung seiner Reise per E-Mail und Telefon zur Seite. Ein guter Kundenservice und eine umfassende Beratung werden großgeschrieben.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Datum: 19.01.2017 - 22:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1446520

Anzahl Zeichen: 1694

Kontakt-Informationen:

Firma: Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Ansprechpartner: Herr. T. Horn

Stadt: Wedel

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 19.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 142 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung