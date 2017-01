NEUE WEGE GEHEN MIT IBIS IN DÜSSELDORF: Der neue Hoteldirektor Gordon Kleebaum übernimmt zwei Häuser in der Landeshauptstadt

Mit neuen Ideen im Gepäck kommt er nach Düsseldorf: Gordon Kleebaum, der die Leitung des ibis Hotel Düsseldorf City und des ibis Hotel Düsseldorf Hauptbahnhof nun von Thomas Keilbar übernommen hat. Der erfahrene Hoteldirektor möchte den Modernisierungskurs für die beiden Häuser fortführen und sich weiterhin für den Nachwuchs in der Hotellerie engagieren.

Bild: Claudia Wingens

(firmenpresse) - „Mir liegt die Förderung junger Menschen sehr am Herzen“, betont Gordon Kleebaum, der zuletzt das ibis Hotel Köln Centrum geführt hat. „Denn ‚Gastherzlichkeit‘ ist keine Frage der Herkunft und lässt sich auch nicht immer an Schulnoten festmachen.“ So möchte er sich künftig auch in Düsseldorf wieder als DEHOGA Ausbildungsbotschafter und im IHK-Prüfungsausschuss einbringen. „Als ich meine Ausbildung im Jahr 1994 begann, erfuhr ich vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und Unterstützung in der AccorHotels-Gruppe. Unter anderem durfte ich an einem speziellen Förderprogramm für junge Talente teilnehmen“, erinnert sich der Direktor. „Diese Erfahrung möchte ich weitergeben und werde auch in Düsseldorf dafür eintreten, motivierten Jugendlichen eine Perspektive zu geben.“



Das Engagement von Gordon Kleebaum und seinem Kölner Mitarbeiter-Team wurde bereits vielfältig ausgezeichnet. So nominierte die „IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung“ das ibis Hotel Köln Centrum als „Chancengeber des Jahres“ und lobte es „für seine intensive Integrationsarbeit zur besonderen Förderung und Gewinnung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund für die berufliche Ausbildung bis hin zur begleitenden Elternarbeit“. Darüber hinaus darf das Kölner Hotel seit dem Jahr 2015 das Siegel der DEHOGA „Ausbildung mit Qualität“ führen. Nun freut sich Gordon Kleebaum auf die neue Herausforderung in Düsseldorf. „Zwei Häuser mit insgesamt 314 Zimmern und Tagungsräumen bieten viel Raum für Veränderung, die wir derzeit planen und angehen werden.“



ibis Hotel Düsseldorf City



Mitten in Düsseldorf, mitten im Leben: Die ganze Vielfalt der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens liegt praktisch vor der Haustür, das ibis Hotel Düsseldorf City mit eigener Tiefgarage ist nur 200 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Das Hotel verfügt über 148 klimatisierte Nichtraucherzimmer mit innovativen Sweet Bed by ibis Betten für besonders erholsamen Schlaf. WLAN ist im ganzen Haus gratis.







ibis Hotel Düsseldorf Hauptbahnhof



Ankommen, einchecken und die Rheinmetropole entdecken - das ibis Hotel Düsseldorf Hauptbahnhof ist in das Bahnhofs-Gebäudeensemble integriert. Das bedeutet kürzeste Wege bei An- und Abreise mit der Bahn sowie optimalen Anschluss an den Flughafen und öffentlichen Nahverkehr. Das Haus hat 166 klimatisierte Nichtraucherzimmer mit Wohlfühlkomfort und Sweet Bed by ibis Betten sowie kostenfreiem WLAN, fast alle Zimmer liegen ruhig zum grünen Innenhof.







Über ibis

ibis ist eine der Economy-Marken von AccorHotels, dem weltweit größten Hotelbetreiber. ibis umfasst mittlerweile über 1.000 Hotels mit mehr als 137.000 Zimmern in 64 Ländern. Innovativer Wandel ist ein Kern der Marke, die damit ihre gelebten Werte Modernität, Komfort und Verfügbarkeit immer wieder neu demonstriert. So hat ibis ein revolutionäres Bettenkonzept namens Sweet Bed™ by ibis entwickelt, die Empfangsbereiche einladender und kommunikativer gestaltet und mit ibis kitchen einen modernen Food & Beverage Konzept ins Leben gerufen. Die Hotels legen besonderen Wert auf das Service-Engagement der Mitarbeiter. ibis ist die erste Hotelkette, die wegen ihrer Professionalität und Zuverlässigkeit ISO-9001-zertifiziert ist, wobei bereits 86 Prozent der Häuser das Zertifikat besitzen. 58 Prozent der ibis Hotels sind sogar ISO-14001-zertifiziert und zeigen damit das Umwelt-Engagement der Marke. ibis wurde 1974 gegründet, sie ist mittlerweile europäischer Marktführer und die viertgrößte Economy-Hotelkette weltweit.





Über AccorHotels

Als führende Reise- und Lifestylegruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.000 Hotels, Resorts und Residences sowie über 2.500 exklusiven Privatwohnungen. Mit doppelter Kompetenz als Investor (HotelInvest) und Hotelbetreiber (HotelServices) ist der Konzern in 95 Ländern vertreten – in Deutschland mit rund 340 Hotels der Marken Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und Adagio access. Weltweit ergänzen die Marken Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter und hotelF1 sowie das Open House Konzept JO&JOE das Portfolio.

Mit seiner Markenkollektion und Erfolgsgeschichte über fünf Jahrzehnte gibt AccorHotels unterstützt vom globalen Team – bestehend aus mehr als 240.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ein Versprechen: Feel Welcome. Jeder Gast ist eingeladen, am weltweiten Treueprogramm Le Club AccorHotels teilzunehmen. Das Konzernprogramm PLANET 21 – gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges und solidarisches Verhalten – setzen alle Hotels gemeinsam mit Gästen und Partnern an den jeweiligen Standorten um. AccorHotels gilt zudem als innovativer Vorreiter für seine Digital-Strategie.



Accor SA ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code ACRFY) notiert



