Ein neues Holiday Inn startet im Düsseldorfer Hafen durch

Sie wollen die Welt in den Medienhafen holen: Das Team vom Holiday Inn Düsseldorf – Hafen hat für frische Farben gesorgt. Nun gehört das bekannte Hotel in der Volmerswerther Straße 35 zur globalen Familie von Holiday Inn.



Ein neues Logo – eine neue Welt: Christian Schmidt, Direktor des neuen Holiday Inn Düsseldorf-Hafen

(firmenpresse) - „Bei uns wehen nicht nur neue Fahnen vor der Tür, sondern auch ein frischer Wind durchs Haus“, erklärt Hoteldirektor Christian Schmidt mit einem Augenzwinkern. „Die Aufbruchsstimmung ist überall zu spüren.“ Derzeit werden die Mitarbeiter intensiv geschult und trainiert, um die weltweit höchsten Standards in der Hotellerie umsetzen zu können und den Gästen in allen Bereichen einen noch besseren Service zu bieten.“ Das beliebte inhabergeführte Hotel in der Nähe des Düsseldorfer Medienhafens, das zur Unternehmensgruppe der Wolfgang vom Hagen Management Consulting GmbH gehört, wurde seit Oktober 2008 als Franchisebetrieb eines anderen Hotelkonzerns geführt. Nun ist das Haus zum Jahreswechsel unter dem Dach der InterContinental Hotels Group (IHG) in eine neue Zukunft gestartet.



Innovationen überzeugen



„Da wir jetzt einer der größten Hotelketten der Welt angehören, gehen wir auch ganz neue Wege mit unserer Ausstattung, damit wir den doch anders gelagerten Vorstellungen der zahlreichen internationalen Gäste gerecht werden“, erklärt Christian Schmidt. So wird in Kürze der Rezeptionsbereich umfänglich erneuert und damit der Grundstein für ein Open-Lobby-Konzept gelegt. Das neue transparente und einladende Ambiente wird die Gäste dann künftig in die Bar und das Restaurant „Brasserie la vie” locken. Dort überrascht das Küchenteam um den neuen Küchenchef Tobias Koch mit raffiniert interpretierten, internationalen Gaumenfreuden für den kleinen und großen Appetit – vom Cesars Salad über den Gourmet-Burger bis hin zum Premium-Steak.

Ebenso wird mit einem modernen Fitnessbereich in diesem Jahr ein weiterer Bereich geschaffen, in dem die Gäste sich entspannen und erholen können. „Erst vor einigen Monaten haben wir unseren gesamten Tagungsbereich für bis zu 120 Personen frisch umgestaltet“, so der engagierte Hoteldirektor. „Nun werden wir für unsere Gäste noch erheblich in eine IT-Infrastruktur nach neuesten Erkenntnissen investieren - wir haben viel vor.“





Das 4-Sterne Hotel Holiday Inn Düsseldorf - Hafen befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Medienhafen und liegt verkehrsgünstig zur Altstadt und zur Messe mit S- und Straßenbahnhaltestelle vor dem Hotel. Das Hotel verfügt über 160 modern eingerichtete Zimmer, davon 16 Maisonette Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, LCD-TV, Kühlschrank, Safe, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Drei Veranstaltungsräume für bis zu 120 Personen sowie zwei Tagungssuiten bieten Platz für Tagung und Meetings. In der Bar und dem Restaurant „Brasserie la vie” internationale Gaumenfreuden und Drinks genießen. Im angrenzenden Sportclub trainieren die Gäste kostenfrei.







Über die Wolfgang vom Hagen Unternehmensgruppe



Das Holiday Inn Düsseldorf - Hafen ist ein inhabergeführtes Hotel, das zur Unternehmensgruppe der Wolfgang vom Hagen Management Consulting GmbH gehört und als Franchisebetrieb der Marke Holiday Inn geführt wird. Die Wolfgang vom Hagen Management Consulting GmbH ist seit mehr als 40 Jahren die bestehende Dachgesellschaft einer Unternehmensgruppe mit Unternehmen aus den Branchen Hotellerie, Gastronomie, Catering und Seniorenresidenzen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Management Consulting GmbH, die Culinaria Catering Gastronomiebetriebsgesellschaft mbH sowie die Wolfgang vom Hagen Hotelbetriebsgesellschaft mbH.



Über die InterContinental Hotels Group (IHG):



Die InterContinental Hotels Group (IHG) ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit einem breiten Portfolio an Hotelmarken: InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, HUALUXE® Hotels & Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Hotel Indigo®, EVEN™ Hotels, Holiday Inn® Hotels & Resorts, Holiday Inn Express®, Staybridge Suites® und Candlewood Suites®.

IHG konzessioniert (Franchise), verpachtet, managt oder besitzt nahezu 5.100 Hotels und mehr als 750.000 Gästezimmer in beinahe 100 Ländern. Zurzeit befinden sich nahezu 1.500 Hotels im Entwicklungsstadium. Darüber hinaus betreibt die InterContinental Hotels Group den IHG® Rewards Club, das erste und größte Treueprogramm der Hotelbranche mit fast 99 Millionen Mitgliedern weltweit.

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe, gegründet (incorporated) in Großbritannien und eingetragen (registered) in England und Wales. Weltweit arbeiten über 350.000 Menschen in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

Auf der Website www.ihg.com können Sie sich über die Hotels informieren und Reservierungen vornehmen. Unter www.ihgrewardsclub.com erfahren Sie mehr über den IHG® Rewards Club. Aktuelle Meldungen finden Sie unter www.ihg-presse.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen unter www.twitter.com/ihg, www.facebook.com/ihg oder www.youtube.com/ihgplc.



