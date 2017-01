Die Spuren des Winters jetzt in der LKW Waschhalle beseitigen

LKW Waschhalle Hoppegarten

(firmenpresse) - Der Winter verlangt Fahrzeugen einiges ab. Neben den Widrigkeiten des Wetters wie Schnee und Frost kommen vom Menschen eingesetzte Mittel, um genau eben jenen zu trotzen. Stellvertretend sei hier Streusalz genannt. Für große und kleine Fahrzeuge eine besondere Herausforderung, denn die entstehenden Salzlösungen begünstigen die Korrosion. Das heißt, Metalloberflächen werden anfälliger für Rost. Deshalb ist gerade im Winter eine regelmäßige Fahrzeugwäsche empfehlenswert. Großfahrzeuge genießen diese in einer LKW Waschhalle. Auf lkw-waschhalle-hoppegarten.de wird eine solche vorgestellt.



Unterbodenwäsche auch bei Nutzfahrzeugen angezeigt



Programme mit Unterbodenwäsche gehören in der kalten Jahreszeit zu den am häufigsten gewählten in der Autowaschanlage. Auch bei Nutzfahrzeugen sollte diese im winterlichen Reinigungsprogramm enthalten sein. LKW, Busse, Transporter und ähnliche Vehikel werden in der Regel extremer beansprucht als Privatfahrzeuge. Nahezu rund um die Uhr sind sie Wetterunbilden ausgesetzt. Zudem kommen sie in Fahrpausen nur selten in den Genuss einer Garage, sondern werden im Freien abgestellt. Streusalz beziehungsweise Sole können demzufolge immer ihre Wirkung entfalten. Damit daraus keine Schäden an den Fahrzeugen entstehen, sollte die regelmäßige Entfernung der schädlichen Substanzen durchgeführt werden.



Spätestens mit Beginn des Frühjahrs die Spuren des Winters beseitigen



Wer seinen Fahrzeugen über die Wintermonate aus Zeit- oder anderweitigen Gründen keine Pflege angedeihen lassen möchte oder kann, sollte spätestens mit Beginn des Frühjahrs die Spuren des Winters beseitigen. Das Unternehmen der LKW Waschhalle Hoppegarten bietet dafür beispielsweise seine Premium Wäsche inklusive Unterbodenwäsche, Aktivschaum und Handwäsche durch entsprechend geschulte Mitarbeiter an.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lkw-waschhalle-hoppegarten.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Im Berliner Stadtteil Hoppegarten, genauer gesagt im dortigen Gewerbegebiet hat Alija Butschke seine Waschhalle für Groß- und Nutzfahrzeuge eröffnet. Von Montag bis Samstag können Privatpersonen und Gewerbetreibende das umfangreiche Dienstleistungsangebot in Anspruch nehmen. Technische Ausstattung und das Können der Mitarbeiter sind exakt auf die Anforderungen der vorgenannten Fahrzeugtypen abgestimmt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

LKW Waschhalle Hoppegarten

Datum: 19.01.2017 - 22:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1446524

Anzahl Zeichen: 1875

Kontakt-Informationen:

Firma: LKW Waschhalle Hoppegarten

Ansprechpartner: Herr. T. Horn

Stadt: Hoppegarten

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 19.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung