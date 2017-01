Mitteldeutsche Zeitung: Umwelt vs. Jobs



Viele Großprojekte hängen in der Warteschleife

(ots) - Sachsen-Anhalts Landesregierung will den

Wirtschaftsmotor ankurbeln und seit Jahren stockende

Investitionsprojekte vorantreiben. Das berichtet die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Im Auftrag von

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will Wirtschaftsminister

Armin Willingmann (SPD) am Dienstag eine Liste vorlegen: es geht um

Großprojekte in der Warteschleife wie das Ski-Erlebnis-Gebiet in

Schierke (Harz) und der vom Aus bedrohte Industriepark

Mitteldeutschland bei Sangerhausen (Mansfeld-Südharz).



Der Vorstoß birgt Konfliktpotenzial in der Ministerriege aus CDU,

SPD und den Grünen. Denn in vielen Fällen geht es um ungeklärte

Umwelt- und Naturschutzfragen. Der Wirtschaftsminister will nun aber

Druck machen. "Zweck dieses Vorstoßes ist es, Reibungspunkte zwischen

Umwelt und Wirtschaft zu identifizieren und Lösungen zu finden",

sagte Willingmann der MZ.







