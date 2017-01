neues deutschland: Regisseur Costa-Gavras: Merkel muss Griechenland-Politikändern

(ots) - "In Griechenland spielt sich eine Tragödie ab. Frau

Merkel schreiten Sie ein!", fordert der griechisch-französische

Regisseur Constantin Costa-Gavras im Interview mit der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Als

mächtige EU-Politikerin könne und müsse sie die Haltung der EU

gegenüber Griechenland radikal ändern und den Sparkurs beenden. Er

persönlich habe Respekt für Merkels Flüchtlingspolitik, doch

Menschen, die so ins Unglück gestoßen würden wie die Griechen,

könnten nicht mehr differenzieren. "Darum sieht die große Mehrheit

der Griechen in Merkel das Problem und lehnt sie ab." Costa-Gavras

bezweifelt auch den Einfluss der zahlreichen Film-Dokumentationen zur

Banken- und Schuldenkrise: "Gut gemachte Fiktion entfaltet erheblich

mehr Wirkung als eine Liste mit Fakten."







