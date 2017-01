Mit Auto statt Jeep durch Mexikos Baja California - neue Mietwagenreise von Santana Travel

Santana Travel hat mit der "Baja California Durchquerung" eine Selbstfahrer-Tour kreiert, die Reisenden mit gewöhnlichem Mietwagen maximale Individualität und Flexibilität zum günstigen Preis bietet.

Mit dem Mietwagen durch die von Kakteen gesäumte Baja California

(firmenpresse) - (RR, Weilheim, 20.01.2017) Das mexikanische Naturparadies zwischen Pazifik und Golf von Kalifornien ist für Selbstfahrer ein Traum - und anspruchsvolles Terrain für den fahrbaren Untersatz. Wer die Schönheit der mexikanischen Baja California in ihrer ganzen Vielfalt und im eigenen Tempo erfahren wollte - die spektakulären Kakteenlandschaften und Wüstenlandschaften ebenso wie grüne Oasen, Weinanbaugebiete, Sandstrände und Walbeobachtungen auf den vorgelagerten Inseln - brauchte dazu im Grunde genommen einen Jeep samt Anhänger und Motorboot. Ein unpraktikables Unterfangen, zumal die daraus resultierenden hohen Kosten den Reisepreis in astronomische Höhen getrieben hätten.



Wer andererseits auf einen normalen Mietwagen gesetzt hat, musste deutliche Abstriche bei den Sehenswürdigkeiten machen. Die teils schwierigen Pisten sind mit einem gängigen PKW kaum zu befahren.



Santana Travel hat nun die Durchquerung der Baja California ein Stück weit neu erfunden: durch die geschickte Kombination von individueller Rundreise mit vorausgeplanten Boots- und Jeep-Exkursionen, die in der Kleingruppe stattfinden, ist die Baja jetzt auch mit einem gewöhnlichen Mietwagen komfortabel bereisbar, ohne auf Highlights verzichten zu müssen. An entscheidenden Plätzen, die nicht einfach mit dem Auto befahrbar sind, sind unter anderem Jeep-Ausflüge in die Sierra San Francisco oder Walbeobachtungs-Exkursionen bereits inkludiert.



Mehr Infos zur Reise



Buchbar ist die 12-tägige Reise "Baja California Durchquerung" zum Preis ab 1.590,- EUR (zuzüglich der Flüge) direkt beim Lateinamerika-Spezialisten Santana Travel, im Internet: http://www.santanatravel.de/mexiko-reisen/baja-california-durchquerung-mietwagenreise/



Die Reise kann beliebig verlängert oder kombiniert werden. Empfohlene Verlängerungsprogramme sind die Bahia de los Angeles, der Kupfer Canyon sowie Mexiko Stadt.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.santanatravel.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Santana Travel ist seit 1988 spezialisiert auf maßgeschneiderte Reisen in Südamerika und Zentralamerika. Jede Tour wird persönlich geplant und mit Partnerbüros vor Ort bis ins Detail organisiert - sei es für 2 oder 50 Personen.



Mit großem Insiderwissen, geballter Reisekompetenz und zahlreichen "Geheimtipps" verschafft das bei München ansässige, familiengeführte Unternehmen seinen Kunden ein unvergessliches Reiseerlebnis in ganz Lateinamerika - von Mexiko bis Feuerland. Das dynamische und flexible Team besteht aus weitgereisten Lateinamerika-Spezialisten und welterfahrenen Reisebürokräften.



"Persönlich betreut, gut beraten, besser reisen" - dieses Motto ist bei Santana Travel Programm.



Mehr zu Santana Travel im Internet: www.santanatravel.de, www.santanatravel.ch, www.chilereisen.de



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Santana Travel GmbH

Leseranfragen:

Pöltnerstraße 12, 82362 Weilheim

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 20.01.2017 - 07:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1446547

Anzahl Zeichen: 2266

Kontakt-Informationen:

Firma: Santana Travel GmbH

Ansprechpartner: Thomas Zaska

Stadt: Weilheim

Telefon: 0881-41452



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.