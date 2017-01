CompanyCheck Deutschland GmbH: Neuer Kooperationspartner der BGW

Unternehmerschulungen der BGW werden seit Dezember 2016 auch von CompanyCheck durchgeführt.

CompanyCheck betreut Unternehmen bundesweit in den Bereichen Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit

BGW Unternehmerschulung - CompanyCheck GmbH - Kooperationspartner der BGW

(firmenpresse) - Hamburg, 20.01.2017 --- Der Spezialist für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, die CompanyCheck Deutschland GmbH und die Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege (BGW) mit über 630.000 Mitgliedsunternehmen haben im November 2016 eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.



Betrieben aus dem Gesundheitswesen steht nun ein weiterer Partner im Norden zur Verfügung, um die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung umzusetzen.

Als junges Unternehmen bietet CompanyCheck Deutschland GmbH eine hohe Flexibilität und Leistungsbereitschaft. Die Betriebsärzte können kurzfristige Termine für arbeitsmedizinische Vorsorgen sowohl bei den Kunden deutschlandweit vor Ort sowie für Einzeluntersuchungen auch in den Praxisräumen in Hamburg und Berlin anbieten. Gleiches gilt für Begehungen, die Teilnahme an ASA-Sitzungen, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen sowie die Durchführung von Seminaren und Unterweisungen durch die Betriebsärzte bzw. Fachkräfte für Arbeitssicherheit.



Betriebe im Gesundheitswesen mit maximal 50 Beschäftigten haben die Möglichkeit die alternative bedarfsorientierte Betreuung zu nutzen (auch unter dem Unternehmer-Modell bekannt).

Die »Alternative bedarfsorientierte Betreuung« besteht aus einer mehrstufigen Unternehmerschulung. Diese beinhaltet eine Motivations- und Informationsveranstaltung und wird spätestens alle 5 Jahre durch eine Folgeveranstaltung aufgefrischt. Unter anderem werden die folgenden Themen behandelt:

?Einführung in das Thema »Alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung«

?Was sind die Grundpflichten und Aufgaben eines Unternehmers?

?Was sind die Ziele des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (AGS)?

?Wie organisiere ich den Arbeitsschutz?

?Wie erstelle ich die Gefährdungsbeurteilung?

?Wie ist die Betreuung vor Ort umzusetzen?



Aktuelle Termine BGW Unternehmerschulung



Über CompanyCheck:

CompanyCheck Deutschland GmbH und Ihre Betriebsärzte, ihr arbeitsmedizinisches Team sowie ihre Fachkräfte für Arbeitssicherheit sorgen für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb. CompanyCheck betreut insbesondere kleine und mittelständige Unternehmen bundesweit in den Bereichen Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Elektrosicherheit. CompanyCheck führt als Kooperationspartner der BGW die Unternehmerschulungen bundesweit durch und übernimmt bei Bedarf auch die weitere Beratung und Betreuung der Betriebe. www.companycheck-deutschland.de











http://companycheck-deutschland.de/



