DIP-Partner AENGEVELT vermittelt knapp 1.300 m² Bürofläche in Magdeburg an BWSA Group

Neuer Standort für den Hauptsitz in der Landeshauptstadt

(firmenpresse) - Die Vermietungsspezialisten von AENGEVELT Magdeburg betreuen die Unternehmungen der BWSA Group (BILDUNGSWERK der Wirtschaft Sachsen-Anhalt) bei der Suche nach einem neuen Standort für ihren Magdeburger Hauptsitz und vermitteln dazu in dem Büroobjekt „Halberstädter Straße 40a-42“ in Magdeburg-Sudenburg einen Mietvertragsabschluss über knapp 1.300 m² Bürofläche. Vermieter ist ein von der Gebau Fonds GmbH, Düsseldorf, verwalteter Immobilienfonds. Mietbeginn ist am ersten April 2017. Der Spezialist im Bereich Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften verlegt dann seinen Hauptsitz von Magdeburg-Lemsdorf hierher.



Dazu Daniel Abler, Leiter Immobilienmanagement bei der Gebau Fonds GmbH: „Wir freuen uns, mit der megalearn Bildungswerk gGmbH - einem Unternehmen der BWSA Group - ein etabliertes und hochangesehenes Institut aus dem Bereich der beruflichen Weiterbildung zur Vervollständigung des Mietermixes in unserer Liegenschaft begrüßen zu dürfen.“

Im gleichen Objekt hatte AENGEVELT zuvor bereits Mietverträge über knapp 3.000 m² Bürofläche u.a. an ein bundesweit tätiges Call Center, ein Ingenieurbüro und die „Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)“ für deren Landesverband Nord-Ost vermittelt.



„Die Umsiedlung erfolgte im Rahmen der Standortoptimierung der BWSA Group. Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren die modernen, auch für Schulungszwecke optimal geeigneten Büroflächen sowie der auf die konkreten Bedürfnisse des Bildungsdienstleisters zugeschnittenen Umbau, die verkehrstechnisch sehr gut angebundene Lage der Liegenschaft, das gute Nahversorgungs- und Gastronomieangebot im Umfeld und auch die ausgezeichnete Betreuung durch die Hausverwaltung des Vermieters“, kommentiert Jean Schlößner, für den Abschluss verantwortliche Vermietungsexpertin von AENGEVELT Magdeburg.



Über die “megalearn Bildungswerk gGmbH“

Die Unternehmen der BWSA Group stehen für bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige Bildungsdienstleistungen, die sich an unterschiedlichste Interessengruppen richten.



Aus der Vielzahl der angebotenen Dienstleistungen bilden gerade die beruflichen Rehabilitationsangebote für psychisch erkrankte Menschen, die diesem Personenkreis einen erfolgreichen (Wieder-)Einstieg in den beruflichen Alltag ermöglichen sowie markt- und qualitätsorientierte Weiterbildungsdienstleistungen für Fachkräfte in den Bereichen der Informationstechnologie (IT) und der neuen Medien einen wichtigen Schwerpunkt der megalearn Bildungswerk gGmbH. Das Angebot gliedert sich in folgende Schwerpunkte:

- berufsbegleitende Abendseminare

- individualisierte Firmenseminare, Coachings

- berufliche Weiterbildungen und Umschulungsangebote mit IHK-Abschluss

Das megalearn Bildungswerk verfügt über langjährige Kompetenzen und Erfahrungen in der Umsetzung verschiedenster Lernmethoden, vom Präsenztraining bis hin zum eLearning. Damit werden die Seminarteilnehmer in die Lage versetzt, die modernen Informations- und Kommunikationsmittel als hilfreiches Handwerkszeug zu nutzen, um kreativ, selbständig und zukünftig kundenorientierter Arbeitsaufgaben übernehmen zu können. Weitere Informationen unter: www.bwsa.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.aengevelt.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.



Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2016: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 550 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von rd. 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, ebenfalls 99% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY als fairster Immobilienmakler ausgezeichnet und als einziger Makler in vier von fünf Kategorien mit „sehr gut“ bewertet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 11/2016, 09.03.2016).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

Leseranfragen:

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

Kontakt-Informationen:

Firma: AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Thomas Glodek

Stadt: Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211-83 91-307



Kommentare zur Pressemitteilung