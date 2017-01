X-Terra Resources gibt Berufung von Explorationslegende Michel Chapdelaine in sein Board of Directors bekannt



Rouyn-Noranda, Quebec, 19. Januar 2017 - X-Terra Resources Inc. (TSX.V: XTT / Frankfurt: XTR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Board of Directors von X-Terra Resources Herrn Michel Chapdelaine in das Board of Directors und den technischen Ausschuss des Unternehmens bestellt hat.



Herr Michel Chapdelaine hat einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurgeologie und kann auf 25 Jahre Erfahrung in der Explorations-, Bergbau- und Bohrindustrie - unter anderem auch auf internationaler Ebene - verweisen. Als Senior Supervisor Geologist bei Virginia Gold Mines war Herr Chapdelaine in verantwortlicher Funktion an mehreren Gold- und Basismetallentdeckungen in James Bay und im Norden Quebecs beteiligt. Hierzu gehören unter anderem die Basismetalllagerstätte Coulon und die bedeutende Goldmine Éléonor, an deren Verkauf an Goldcorp Inc. Herr Chapdelaine direkt beteiligt war.



Wir freuen uns, dass sich Michel Chapdelaine bereit erklärt hat, unserem Board of Directors beizutreten, sagte Michael Ferreira, President und Chief Executive Officer von X-Terra Resources. Wir wissen, dass X-Terra Resources von Michels umfassenden Erfahrungen, unternehmerischen Fähigkeiten und geschäftlichen Verbindungen profitieren wird. Als Mitglied unseres technischen Ausschusses wird Herr Chapdelaine seine umfangreichen Fachkenntnisse und Explorationserfahrungen bei der Erschließung des Konzessionsgebiets Veronneau einbringen können.



Herr Chapdelaine sagte dazu: X-Terra Resources ist ein junges, gesundes und gut geführtes Unternehmen, das mich an meine unglaubliche Zeit bei Virginia Gold Mines erinnert. Das neu entdeckte Goldvorkommen im Konzessionsgebiet Veronneau, auf das X-Terra Resources eine Option hat, bietet alle Voraussetzungen für den Erfolg: ein fantastischer Grünsteingürtel, unerkanntes Potenzial mit allen notwendigen geologischen Gegebenheiten. Ich blicke meiner Zusammenarbeit mit X-Terra Resources mit Spannung entgegen, nachdem dieses Projekt meine Leidenschaft für die Exploration neu entfacht hat.





Außerdem gibt X-Terra Resources bekannt, dass sein Board of Directors einem Director und seinem President und Chief Executive Officer insgesamt 200.000 Aktienoptionen gewährt hat. Die Gewährung der Aktienoptionen erfolgte im Rahmen des Aktienoptionsplans von X-Terra Resources. Der Ausübungspreis der Optionen von 0,245 CAD pro Aktie entspricht dem letzten Schlusskurs der Stammaktien von X-Terra Resources an der TSX Venture Exchange. Die Laufzeit der Optionen beträgt zehn Jahre.



Über X-Terra Resources Inc.



X-Terra Resources ist ein Ressourcenunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration von Edelmetallen sowie Energiekonzessionsgebieten in Kanada fokussiert hat.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den Bestimmungen der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen könnten unter anderem Aussagen hinsichtlich zukünftiger Pläne, Kosten, Ziele oder Leistungen von X-Terra Resources oder Annahmen, die diesen zugrunde liegen, enthalten. In dieser Pressemitteilung werden Begriffe wie könnte, würde, wird, wahrscheinlich, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen und ähnliche Ausdrücke sowie deren verneinte Form verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zum Ausdruck zu bringen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse angesehen werden und sind nicht zwangsläufig genaue Angaben zu den Zeitpunkten, zu denen solche zukünftigen Leistungen erreicht werden bzw. ob diese überhaupt erreicht werden. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass Ereignisse, die in zukunftsgerichteten Informationen angekündigt wurden, tatsächlich eintreffen werden, einschließlich der Erschließung des Konzessionsgebiets Veronneau; und selbst wenn sie eintreffen, ist nicht sicher, welche Auswirkungen sie auf X-Terra Resources haben werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf Meinungen des Managements nach bestem Wissen und Gewissen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von X-Terra Resources liegen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, jene, die unter Financial Instruments und Risk and Uncertainties im Jahresbericht von X-Terra Resources für das am 31. Dezember 2015 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschrieben werden, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist, und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. X-Terra Resources beabsichtigt nicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um spätere Informationen, Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Gesetzen vorgeschrieben.



Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!





