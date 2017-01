Einladung zum 3. Zukunftskongress Bayern am 1./2. Februar 2017 in München

(PresseBox) - keine zwei Wochen mehr, dann wird auf dem 3. Zukunftskongress Bayern in München die digitale Evolution der öffentlichen Verwaltung im Mittelpunkt stehen. Die zweitägige Veranstaltung des Behörden Spiegel findet am 1./2. Februar 2017 im Haus der Bayerischen Wirtschaft statt.

Dr. Markus Söder, bayerischer Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, hat die Schirmherrschaft des Kongresses übernommen.

Horst Westerfeld, Staatssekretär a. D. und ehem. CIO des Landes Hessen, wird als fachlicher Leiter durch das Hauptprogramm führen und auch die beiden hochkarätig besetzen Podiumsdiskussionen moderieren.

Zu dem umfangreichen Themenkanon, der an den beiden Veranstaltungstagen im Hauptprogramm und in Fachforen von Experten präsentiert und diskutiert wird, zählt u.a.:

Digitalisierung des Freistaats Bayern,

Digitale Verwaltungsprozesse in der digitalen Transformation,

Digitale Bürgerservices,

Digitale Bildung,

Breitbandausbau,

IT-Sicherheit,

Cloud Computing,

Prozessmanagement,

Staat als Vorbild digitaler Innovation,

Geodatenmanagement,

Smart City.

Weitere Informationen zum 3. Zukunftskongress Bayern und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie in der beigefügten Broschüre sowie unter www.zukunftskongress.bayern.

Broschüre





Dies ist eine Pressemitteilung von

ProPress Verlagsgesellschaft mbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.01.2017 - 07:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1446561

Anzahl Zeichen: 1739

Kontakt-Informationen:

Firma: ProPress Verlagsgesellschaft mbH

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 60 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung