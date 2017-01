Ludwig-Erhard-Gipfel: Jahresauftakt der Entscheider (FOTO)

Spitzenpolitiker, Wirtschaftsführer und Publizisten treffen sich

zur Elite-Konferenz am Tegernsee / Rekordandrang beim

"Ludwig-Erhard-Gipfel" der WEIMER MEDIA GROUP / Reinhard Kardinal

Marx erhält "Freiheitspreis der Medien 2017"



Es ist ein spektakulärer Jahresauftakt für Entscheider: Unter dem

Motto "Wirtschaft trifft Politik trifft Medien" findet am Tegernsee

der "Ludwig-Erhard-Gipfel" der WEIMER MEDIA GROUP statt.

Spitzenpolitiker, Wirtschaftsführer, Wissenschaftler und

Multiplikatoren der Medien treffen sich zum offenen

Meinungsaustausch. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz,

Reinhard Kardinal Marx, nimmt dabei den "Freiheitspreis der Medien

2017" entgegen, der im Vorjahr an Michail Gorbatschow verliehen

worden war. Die Laudatio hält die Ministerpräsidentin des Saarlandes,

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).



Unter den Rednern finden sich der FDP-Bundesvorsitzende Christian

Lindner, Ilse Aigner (CSU), bayerische Staatsministerin für

Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie, Frank-Jürgen Weise,

Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit und Leiter des

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ebenso wie

Ex-Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer und der

Aufsichtsratsvorsitzende von Black Rock Deutschland, Friedrich Merz.

Impulsvorträge und Podien wagen den Blick auf das Bundestagswahljahr

2017 und diskutieren die aktuellen Entwicklungen in Europa. Politiker

werden dabei mit Vorstandsvorsitzenden, Verbandspräsidenten und

Spitzenbankern über den Jahresausblick debattieren.



Zahlreiche Industriekonzerne schicken Vorstandssprecher zum

Erhard-Gipfel an den Tegernsee. Ebenso kommen die Spitzenvertreter

der Finanzinstitute Hypo-Vereinsbank, der Sparkassengruppe, des

Bankhauses Donner & Reuschel sowie des weltgrößten

Vermögensverwalters Black Rock. Der Vorstandsvorsitzende des



Tabakkonzerns BAT, Ralf Wittenberg, wird ebenso auftreten wie der

Chef des Münchner Flughafens, Michael Kerkloh, und der

Vorstandsvorsitzende von KraussMaffei, Frank Stieler, sowie der neue

BP-Chef Wolfgang Langhoff. Neben den Spitzenvertretern aus Politik

und Wirtschaft referieren auch führende Wirtschaftsforscher wie der

Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, und

der Chefvolkswirt der Allianz, Michael Heise.



Das Gipfeltreffen findet im Geiste des ehemaligen Bundeskanzlers

Ludwig Erhard (1897-1977) statt, der in schwierigen historischen

Zeiten einen geraden Weg der deutschen Gesellschaft zu Demokratie und

Sozialer Marktwirtschaft geprägt hat. Erhard lebte am Tegernsee und

liegt in Gmund am Tegernsee begraben.



Veranstaltet wird der "Ludwig-Erhard-Gipfel" von der WEIMER MEDIA

GROUP mit Sitz in München. Der Verlag hat sich auf anspruchsvollen

Wirtschafts- und Politikjournalismus spezialisiert. In der

Verlagsgruppe erscheinen unter anderem das Debattenmagazin "The

European", das Wochenmagazin "Börse am Sonntag", die

Unternehmerzeitung "Wirtschaftskurier" sowie das Innovations-Magazin

"i-future". Die Verleger der WEIMER MEDIA GROUP sind Dr. Wolfram

Weimer (ehemals Chefredakteur "Die Welt" und "Focus" sowie Gründer

von "Cicero") und Christiane Goetz-Weimer (ehemals FAZ).







