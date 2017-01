Erzeugerpreise 2016: - 1,7 % gegenüber 2015

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im

Jahresdurchschnitt 2016 um 1,7 % niedriger als im Vorjahr. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sind die Preise im

Jahresdurchschnitt fast ebenso stark gesunken wie 2015 (- 1,8 %).

Gegenüber dem Vorjahr höhere Jahresdurchschnittspreise hatte es

letztmalig 2012 gegeben (+ 1,6 % gegenüber 2011).



Den größten Einfluss auf die Jahresveränderungsrate der

Erzeugerpreise hatte die Preisentwicklung der Energie: 2016 war

Energie um 5,8 % billiger als 2015. Die Preise für Erdgas gingen

dabei um 11,4 % zurück. Mineralölerzeugnisse waren 2016 um 9,5 %

billiger als 2015. Elektrischer Strom kostete durchschnittlich 2,7 %

weniger. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise fielen die

Erzeugerpreise 2016 gegenüber dem Vorjahr um 0,3 % (2015 gegenüber

2014: - 0,5 %).



Die Preise für Vorleistungsgüter (Güter, die im Produktionsprozess

verbraucht, verarbeitet oder umgewandelt werden) lagen im

Jahresdurchschnitt 2016 um 1,5 % unter denen des Vorjahres. Hier

wirkten sich die Preisrückgänge für Metalle mit - 4,7 % am stärksten

aus (2015 gegenüber 2014: - 1,5 %). Chemische Grundstoffe waren im

Jahresdurchschnitt um 3,5 % billiger als 2015. Dagegen stiegen zum

Beispiel die Preise für Glas und Glaswaren um 2,0 %.



Verbrauchsgüter waren im Jahresdurchschnitt um 0,5 % teurer als

2015. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen gegenüber dem Vorjahr um

0,4 %. Höhere Preise wurden unter anderem für Zucker (+ 4,8 %) und

Fleisch ohne Geflügel mit + 2,2 % erzielt. Größere Preisrückgänge gab

es dagegen etwa bei Milch mit - 4,3 % und bei Kaffee mit - 3,0 %.



Investitionsgüter waren im Jahresdurchschnitt 2016 um 0,6 % teurer



als 2015, Gebrauchsgüter um 1,2 %.



Veränderungen im Dezember 2016



Im Dezember 2016 lagen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte um

1,0 % höher als im Dezember 2015. Dies war die höchste positive

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr seit Januar 2013 (+ 1,5 %).

Gegenüber dem Vormonat November stiegen die Erzeugerpreise um 0,4 %.



Die Preise für Energie lagen im Dezember 2016 um 0,2 % höher als

im Vorjahresmonat. Gegenüber November 2016 stiegen sie um 0,5 %.

Mineralölerzeugnisse waren um 10,8 % teurer als im Dezember 2015,

elektrischer Strom um 4,5 %. Erdgas war hingegen um 9,4 % billiger.



Ohne Berücksichtigung von Energie lagen die Erzeugerpreise um 1,2

% höher als im Dezember des Vorjahres. Gegenüber November 2016

stiegen sie um 0,3 %.



Vorleistungsgüter waren im Dezember 2016 um 1,1 % teurer als im

Dezember 2015. Gegenüber dem Vormonat November stiegen diese Preise

um 0,4 %. Metalle insgesamt kosteten 5,3 % mehr als im Dezember 2015

(+ 1,7 % gegenüber November 2016). Dabei war Walzstahl um 6,2 %

teurer als im Vorjahr, Nicht-Eisenmetalle und Halbzeug daraus sogar

um 10,7 %. Die Preise für Betonstahl waren um 19,7 % höher als im

Vorjahresmonat. Dagegen kosteten Futtermittel für Nutztiere 4,9 %

weniger als im Dezember 2015. Auch Getreidemehl war billiger als im

Vorjahresmonat (- 5,6 %).



Die Preise für Verbrauchsgüter waren im Dezember 2016 um 2,1 %

höher als im Dezember 2015 und stiegen gegenüber November 2016 um 0,5

%. Nahrungsmittel kosteten im Jahresvergleich 3,1 % mehr (+ 0,9 %

gegenüber November 2016). Einen besonders starken Preisanstieg

gegenüber dem Vorjahresmonat wies wieder Butter mit einem Plus von

39,7 % auf (+ 0,1 % gegenüber November 2016). Zucker kostete 10,9 %

mehr als im Vorjahresmonat, allein gegenüber dem Vormonat stiegen die

Preise um 3,6 %. Fleisch ohne Geflügel war um 10,8 % teurer als im

Dezember 2015 (+ 2,1 % gegenüber November 2016). Auch Milch war

teurer als im Vorjahresmonat (+ 5,1 % gegenüber Dezember 2015),

gegenüber November 2016 stiegen die Milchpreise um 6,4 %.



Investitionsgüter waren im Dezember 2016 um 0,6 % teurer als im

Dezember 2015 (unverändert gegenüber November 2016), Gebrauchsgüter

um 1,1 % (+ 0,1 % gegenüber November 2016).



