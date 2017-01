‚THE LIST’ von Belmond – Jeden Monat Reise-Highlights aus der Welt von Belmond

Wellness auf Schienen: Ein Spa-Waggon für den Belmond Royal Scotsman - Quartett-Klänge zum Sonnenaufgang im Belmond Hotel Caruso an der Amalfiküste - ein StreetArtist, der beim Eastern & Oriental Express zum TrainArtist wird - und einen großen Jahresausklang mit Samba und Smoking im Belmond Copacabana Palace in Rio: ‚The List‘ von Belmond informiert Monat für Monat über die einmaligen Reiseerlebnisse in der wunderbaren Welt von Belmond. www.belmond.com

Januar: Zu einem gesunden Start ins Jahr veranstaltet das Belmond Napasai für seine Gäste drei- bis siebentägige Detox-Programme auf der thailändischen Insel Koh Samui. Spa-Treatments in Zusammenarbeit mit den Wellness-Experten von Amrita, individuelle Speisepläne und Kochkurse mit lokalen Zutaten gehören ebenso dazu wie Meditationen im Hotelgarten. Damit der Gesundheits-Kick übers Jahr anhält, erhalten Gäste ein E-Book mit Tipps zum gesunden Lebenswandel.



Für das komplette Reisejahr 2017 bietet das Belmond Napasai jeden Morgen kostenfreie Yogakurse an einem einsamen Strandabschnitt des Hotels, außerdem - für besonders gestresste Feriengäste - Unterricht in Thai Boxen mit Activities Coordinator Khun Lek, der früher sehr erfolgreicher Thai Boxer war.



Februar: Leger durch Südostasien geht es mit dem Eastern & Oriental Express. Zwei Waggons des berühmten Zuges hat der Street-Art-Künstler Rajesh Kumar aus Singapur mit seinem expressiven Stil zu einem Kunstwerk auf Schienen verwandelt. Ein smarter Dresscode, von bekannten DJs zusammengestellte Musik und ein neues Cocktailmenü machen die Reisen zum Geheimtipp für entspannte Weltensammler.



März: Wenn die Temperaturen in Italien langsam wieder zum Baden einladen, bringt das Belmond Hotel Splendido in Portofino seine Gäste an den Strand von Noli. Dort kann man beim Tauchen und Schnorcheln Unterwassergärten bestaunen, in denen medizinische Heilkräuter und Gemüse gezüchtet werden.



April: Ein Höhepunkt in der ersten Jahreshälfte: Zum ersten Mal begleitet ein eigener Spa-Waggon den Belmond Royal Scotsman. `The Bamford Haybam Spa‘ ist der erste Spa-Waggon bei Belmond. Hier können sich Gäste auf der Reise verwöhnen lassen, während draußen die schottischen Highlands vorbeiziehen.





Mai: “The most exciting product launch 2017“ sagt Lonely Planet und meint damit den neuen Belmond Andean Explorer, der im Mai eingeführt wird. Er bietet ein Reiseerlebnis auf wahrhaft höchstem Niveau: Der erste Luxus “Sleeper Train“ Südamerikas fährt von Cusco über den Titicacasee nach Arequipa – über die höchsten Ebenen der Anden.



Juni: Volle Blütenpracht präsentiert Belmond, wenn Belmond Northern Belle und Belmond British Pullman Reisende vom Norden und Süden Englands aus zur Premiere der RHS Chatsworth Flower Show bringen. Sie findet im Anwesen des Herzogs von Devonshire statt und wird von der altehrwürdigen Royal Horticultural Society veranstaltet, gegründet 1804 zur Förderung der Gartenkunst.



Juli: Santa Barbara an der sonnenverwöhnten Küste Kaliforniens ist mit seinem Polo Club aus dem Jahr 1911 ein Mekka dieses Sports. Im Juli bietet das nahegelegene Belmond El Encanto seinen Gästen jeden Sonntag exklusive Möglichkeiten, den besonderen Pferdesport hautnah zu erleben.



August: Inspiriert von den stimmungsvollen Konzerten des berühmten Ravello Festivals in der majestätischen Villa Rufolo arrangiert das Belmond Hotel Caruso im August private Sonnenaufgangskonzerte. Auf Wunsch der Gäste werden sie von einem klassischen Quartett geweckt, das im Hotelgarten aufspielt.



September: ist die beste Zeit für Besucher des Belmond Mount Nelson Hotels in Kapstadt, um die Erntezeit auf Südafrikas erfolgreichster Township-Farm zu erleben. Das Hotel hat die Initiative `Hope and Harvest‘ ins Leben gerufen und bringt seine Gäste in die Bio-Farm von Mama Christina Kaba. Das dort geerntete Gemüse verwandeln die Küchenchefs des Hotels in ein authentisches Menü mit Frischegarantie.



Oktober: Belmond Road to Mandalay bietet auf dem Ayeyarwady thematische Flusskreuzfahrten unter dem Motto ‚Achtsamkeit‘ an. Althergebrachte Formen des Yoga, Meditationen und Achtsamkeitsübungen mit erfahrenen Lehrern geben der Flussreise eine neue spirituelle Perspektive.



November: Sportlich wird der Monat im Belmond La Residencia: Der Luxemburger Tour de France Champion Andy Schleck zeigt Gästen des Hotels seine Lieblingsrouten auf Mallorca und rund um das hübsche Bergdörfchen Deià.



Dezember: Samba trifft Smoking in Rio de Janeiro: Zum furiosen Finale des Jahres findet im Belmond Copacabana Palace der legendäre Neujahrsball statt. Hier gibt‘s den besten Samba der Stadt und einen atemberaubenden Blick auf das bombastische Feuerwerk – die Brasilianer wissen, wie man feiert!









Weitere Informationen zu Belmond unter www.belmond.com







Belmond Ltd. ist eine weltweite Kollektion aus 47 außergewöhnlichen Hotels, Luxuszügen, Hausbooten, Kreuzfahrtschiffen und Safari Lodges in einigen der spannendsten und faszinierendsten Destinationen weltweit. Drei weitere Neueröffnungen sind bis Sommer 2017 geplant. Gegründet wurde das Unternehmen vor fast 40 Jahren mit dem Erwerb des Belmond Hotel Cipriani in Venedig. Heute gehören zu der Kollektion weitere legendäre Stadthotels wie z.B. das Belmond Grand Hotel Europe in St. Petersburg und das Belmond Copacabana Palace in Rio de Janeiro, aber auch exklusive Ferienresorts wie das Belmond Maroma Resort & Spa an der Riviera Maya in Mexiko oder das Belmond El Encanto in Santa Barbara. Ebenso zählen zu Belmond drei Safari Lodges in Botswana, acht Nostalgie-Luxuszüge, darunter der berühmte Venice Simplon-Orient-Express, drei Flusskreuzfahrt-Angebote sowie das ‘21’, eines der geschichtsträchtigsten Restaurants in New York. www.belmond.com



