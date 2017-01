/ New Media & Software

Die DOCBOX®-App

Mobiles Dokumenten-Management-System

(firmenpresse) - Mittlerweile gibt es auf der Welt mehr mobile Endgeräte als Menschen. Trotz dieser Fülle an Smartphones und Tablets bedeutet die Anbindung an Unternehmensprozesse häufig eine Herausforderung. Die Verfügbarkeit mobiler Lösungen stellt heute ein wichtiges Entscheidungskriterium dar. Mit dem Smartphone oder Tablet E-Mails abzurufen oder Berichte während der Wartezeit am Bahnhof oder Flughafen zu lesen, sind heutzutage routinemäßige Arbeitsschritte im Berufsalltag vieler Menschen.

Standortunabhängige Informationsbereitstellung

Immer mehr Mitarbeiter*innen wollen heute über ein mobiles Endgerät auf Geschäftsdokumente zugreifen. Wer verzichtet schon gerne auf den Zugang zu relevanten Unternehmensinformationen, weil man nicht am Arbeitsplatz sitzt? Unternehmen sind deshalb gefordert, Mitarbeitern und Geschäftspartnern einen einfachen und gleichzeitig sicheren Zugang zu geschäftlichen Dateien und Dokumenten auf ihren Smartphones und Tablets zu ermöglichen. Ein Unternehmen, das den mobilen Zugriff auf Informationen ermöglicht, beschleunigt Entscheidungen und spart Kosten. Vor allem für Unternehmen mit vielen Mitarbeiter*innen im Außendienst bietet die mobile DOCBOX® viele Vorteile und das bedeutet höhere Zufriedenheit, mehr Zeit und eine gezieltere Vorgehensweise. Mit der DOCBOX®-App erschließen sich für Sie verschiedene Nutzenaspekte wie etwa die Informationsbereitstellung und die standortunabhängige Teilnahme an Prozessen.

Mobile App steigert Produktivität

Mit der mobilen DOCBOX®-App greifen Sie direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet auf Ihr Archiv zu. Sie können nach Dokumenten suchen, diese laden und auf dem Bildschirm betrachten. So können beispielsweise Architekten aktuelle Pläne und / oder Dokumentationen jederzeit abrufen. Servicemitarbeiter haben vor Ort beim Kunden Zugriff auf technische Dokumente. Der schnellere und leichtere Zugriff auf Dokumente und Informationen führt zu einer höheren Produktivität. Der Datentransfer zwischen Smartphone oder Tablet und Firmennetzwerk erfolgt bei der DOCBOX®-App selbstverständlich verschlüsselt.

Mit der mobilen DOCBOX® nehmen Sie standortunabhängig an Geschäftsprozessen teil. Dadurch ist garantiert, dass Sie immer mit der aktuellsten Version Ihrer Dokumente arbeiten. Sie beschleunigen damit nicht nur bestehende Prozesse, sondern bilden oftmals auch neue, bislang nicht oder nur schwer mögliche Prozesse ab.

Verfügbar für iOS und Android

Die DOCBOX® läuft als native App auf allen mobilen Endgeräten mit den Betriebssystemen iOS und Android. Damit stehen allen Anwendern dieselben Funktionen zur Verfügung. Die Oberfläche ist weitgehend einheitlich, berücksichtigt natürlich einige plattform-spezifische, gängige Bedienkonzepte. Das sichert die Akzeptanz der App im Unternehmen, unabhängig vom verwendeten Gerät.

