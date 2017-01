Camping Resort Zugspitze erneut ausgezeichnet

Grainauer Fünf-Sterne-Anlage erneut mit dem Publikumspreis „camping.info Award“ ausge-zeichnet



Die Fünf-Sterne-Anlage Camping Resort Zugspitze in Grainau bei Garmisch-Partenkirchen schaffte es beim Publikumspreis „camping.info Award 2017“ wie-der unter die Top 100.



„camping.info Award“ für Camping Resort Zugspitze.

(firmenpresse) - Besonders freut sich der Geschäftsführer Werner Wilhelm, dass die Auszeichnungen auf Gäs-tebewertungen beruhen. Das heißt, es zählt allein die Meinung der Gäste. „Dies ist für uns Bestätigung und Motivation, dass wir auf dem richtigen Kurs sind.“, so der erfahrene Touristiker zufrieden. Bereits zum zweiten Mal verliehen die User von camping.info den „camping.info

Award 2017“ an das Team der oberbayerischen Fünf-Sterne-Anlage am Fuße der Zugspitze.







Grundlage für die Auszeichnung bildeten mehr als 100.000 Gästebewertungen. Camping Resort Zugspitze erhielt in allen Kategorien wie Lage, Ruhe, Sauberkeit, Freundlichkeit und Sanitäranlagen sehr gute Bewertungen. Der camping.info Award zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der Branche. Den Online-Campingführer www.camping.info nutzten 2016 mehr als 13 Mio. Besucher. Damit ist er eine der meist besuchten Camping-Seiten in Europa.



Die zum Qualitätsverbund PremiumCamps und der Stellplatz- und Campingplatzgemeinschaft „mein Platz“ zählende Anlage bietet Komfort-Extras wie Privatbäder mit Dusche und WC sowie eigene Gasanschlüsse, die auf Wunsch zubuchbar sind. Ebenso verwöhnt das Camping Resort Zugspitze seine Gäste mit einem trendigen Bistro und dem Restaurant Schmölzer Wirt, einer eleganten Spa- und Fitnesslandschaft sowie bayerischen Berghütten und kultigen Schlaffässern. Für zusätzlichen Service sorgen eine Bushaltestelle am Platz, sowie Supermärkte und Werkstätten in unmittelbarer Nähe. Mehr unter www.perfect-camping.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.perfect-camping.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Im Mai 2014 eröffneter Fünf-Sterne-Campingplatz am Fuße der Zugspitze mit großzügigen Stellplätzen auf Wunsch mit Privatbad und Gasanschluss.

WLAN, Keyless-Card-System, hochmoderne Sanitärgebäude. Wellness- und Fitnesslandschaft. Rezeptionsgebäude mit Bistro, Lounge, Fernseher und Infothek. Alpenspielplatz. Restaurant Schmölzer Wirt mit Vinothek.

Luxuriös ausgestattete Berghütten mit Freisitz und urige Schlaffässer ergänzen das Angebot.



Dies ist eine Pressemitteilung von

TextDesign Tonya Schulz GmbH

PresseKontakt / Agentur:

texTDesign Tonya Schulz GmbH

Richard-Streng-Str. 5

97645 Ostheim

Tel. 09777 32 35

Datum: 20.01.2017 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1446607

Anzahl Zeichen: 1844

Kontakt-Informationen:

Firma: TextDesign Tonya Schulz GmbH

Ansprechpartner: Ute Ritzmann

Stadt: Ostheim

Telefon: +4997773235



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung