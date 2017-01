VITAL Camping Bayerbach erhält zum fünften Mal Camping.Info Award 2017

So kann das neue Jahr weitergehen: Zum Start ins neue Jahr darf sich das niederbayerische Wellness- und Ferienresort VITAL Camping Bayerbach über den Publikumspreis „camping.info Award 2017“ freuen.

Übergabe camping.info Award an VITAL Camping Bayerbach.

(firmenpresse) - „Uns freut besonders, dass die regelmäßigen Auszeichnungen auf Gästebewertungen beruhen“, unterstreicht Geschäftsführer Hannes Weber. Das heißt, es zählt allein die Meinung der Gäste. „Dies ist Bestätigung und Motivation für uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und mit VITAL Camping Bayerbach den Geschmack der Camper treffen“, so der Geschäftsführer zufrieden.



Camping.info Award 2017

Bereits zum fünften Mal verliehen die User von camping.info den „camping.info Award 2017“ an das Team der Anlage. Der camping.info Award zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der Branche. Den Online-Campingführer www.camping.info nutzten 2016 mehr als 13 Mio. Besucher, damit ist er eine der meist besuchten Camping-Seiten in Europa. Beim camping.info Award 2017 landete VITAL Camping Bayerbach erneut unter den Top 100 Europas. Grundlage für die Auszeichnung bildeten mehr als 100.000 Gästebewertungen auf dem Portal. VITAL Camping Bayerbach erhielt in allen Kategorien wie Lage, Ruhe, Sauberkeit, Freundlichkeit und Sanitäranlagen sehr gute Bewertungen.



Viele weitere Auszeichnungen

VITAL Camping Bayerbach weist bereits zahlreiche Auszeichnungen und Mitgliedschaften vor. Das Angebot des Platzes wurde vom Bundesverband der Deutschen Campingwirtschaft (BVCD) und dem Deutschen Camping Club (DCC) wieder mit fünf Sternen ausgezeichnet. Vom Campingführer ECC bekam der Platz 2016 die Spitzenplatz-Auszeichnung mit einer Höchstbewertung von fünf Zelten und bei der campinggate-Umfrage ist er bei „Beste Campingplätze 2014/2015“ auf Platz 8 gelandet. Seit 2016 ist der Platz Mitglied bei der Stellplatz- und Campingplatzgemeinschaft „mein Platz“, ebenso beim umweltorientierten Ecocamping, ADAC TIPP 2015 und Träger des Wohlfühlplatz-Award 2013 vom Euro Motorhome Club. Die Mitgliedschaft bei ACSI und österreichischen Verbänden ist selbstverständlich. Weitere Informationen gibt es über Tel. +49 (8532) 927 80 70 oder unter www.vitalcamping-bayerbach.de sowie auf www.facebook.com/ VITALCampingBayerbach .









Das ganzjährig geöffnete Wellness- und Ferienresort VITAL Camping Bayerbach im Rottaler Bäderdreieck in Niederbayern bietet 330 terrassenförmig angelegte Stellplätze mit Panoramablick ins malerische Rottal.



 Wellness-Zentrum mit Thermalhallenbad und Saunalandschaft

 Drei Natur-Badeseen mit großer Liegewiese und Spielplatz

 Gratis WLAN im Rezeptions-Gebäude

 Familiengasthof Huckenhamer Stadl mit Biergarten

 Praxis für Physiotherapie

 Kosmetik-Studio

 Viele Ausflugsziele für alle Generationen



