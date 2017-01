Professionelle Zeugniserstellung

Outsourcing (BPO) Dienstleister, erweitert seine Produktpalette, im Rahmen der Optimierung

(firmenpresse) - AdminiStraight GmbH erweitert Service-Angebot

Outsourcing (BPO) Dienstleister, erweitert ihre Produktpalette. Im Rahmen der Optimierung Die in Essen ansässige AdminiStraight GmbH, bekannt als Business Process kaufmännischer Prozesse können Unternehmen auch das Schreiben von Mitarbeiterzeugnissen ausgliedern.

Axel Wullenkord, Geschäftsführender Gesellschafter von AdminiStraight, erläutert die Vorteile für Unternehmen: „Häufig sind die zeitlichen Ressourcen in der Personalabteilung eng gesteckt – vor allem zum Jahresende und -anfang. Und gerade dann häufen sich die Arbeitsplatzwechsel, Kündigungen und Neuanstellungen. Jeder hat das Recht auf ein aussagekräftiges Zeugnis. Im besten Falle am letzten Arbeitstag. Die Realität sieht jedoch leider oft anders aus.“

Ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ist ein wichtiges Dokument, dass es potentiellen zukünftigen Arbeitgebern ermöglicht, sich einen Eindruck von der vorherigen Tätigkeit des Arbeitnehmers und dessen Qualifikation, Verhalten und Leistung zu verschaffen. In der Praxis und Rechtsprechung haben sich typische Formulierungen für die verschiedenen Beurteilungsgebiete etabliert. „Hier kann man schon einmal den Überblick verlieren. Unser Team wirkt dem entgegen und kann die Personalabteilung eines Unternehmens merklich entlasten“, sagt Wullenkord abschließend.









Administraight ist einer der führenden Outsourcing-Dienstleister für kaufmännische Aufgaben. Zum Spezialgebiet der Essener gehört das Rechnungs- und Personalwesen für mittelständische und große Unternehmen. Administraight gehört im Bereich des sogenannten F&A-Outsourcing (Finance & Accounting) mittlerweile zu den führenden Anbietern in Deutschland. Der alleinige Administraight Gesellschafter Prof. Dr. Axel Wullenkord kennt sich in der Materie bestens aus: Er hält gleichzeitig eine Professur für internationale Rechnungslegung und Unternehmensbewertung.

