Die Healthcare Practice von Roland Berger bekommt ab Februar

Verstärkung: Oliver Rong kehrt als Senior Partner zur

Unternehmensberatung am Hamburger Standort zurück. In der Practice

Group Healthcare bei Roland Berger leitet er den Bereich

Gesundheitswesen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH).

Roland Berger-Partner Peter Magunia verantwortet weiterhin den

deutschen Markt.



"Wir freuen uns Oliver Rong wieder im Kreis der Roland

Berger-Partnerschaft begrüßen zu dürfen", sagt Sascha Haghani,

Managing Partner in Deutschland. "Mit seiner langjährigen Erfahrung

im Gesundheitswesen wird er unsere Klienten in diesem wichtigen

Sektor optimal beraten und unsere Practice in der DACH-Region

ausbauen."



Oliver Rong war bereits von 1999 bis 2013 bei Roland Berger tätig

und beriet zahlreiche Krankenhäuser aller Trägerschaften im In- und

Ausland. Sein Schwerpunkt dabei lag auf strategischen Themen sowie

auf Restrukturierungs-, Prozessoptimierungs- und

Organisationsprojekten. 2013 wechselte Rong als Konzernbereichsleiter

zu einem führenden deutschen Krankenhausbetreiber. Dort verantwortete

er den Bereich Strategie & Konzernentwicklung - darunter auch das

M&A-Geschäft und Investments in Healthcare-Startups.



Oliver Rong wird Kliniken, Dienstleister und Regulierer für Roland

Berger beraten. Seine Schwerpunkte werden vor allem bei M&A-Prozessen

und Digitalisierung im Gesundheitswesen liegen.



