(firmenpresse) - Ein göttliches Geschenk

"Verweile nicht ständig in deinen Gedanken, sondern fühle die Emotionen tief in deinem Inneren, ohne sie zu beurteilen, und nimm sie einfach an."

Jede Situation hat ihre Richtigkeit, auch wenn sie noch so unerträglich erscheint. "Botschaften aus dem Nichts" enthält universell gültige Weisheiten und ist wie ein Freund, der einem in jeder Situation liebevoll zur Seite steht. Die Botschaften rufen dazu auf, innezuhalten, die Illusion von egozentrierten Gedanken und materiellen Gütern zu durchschauen und die Geschenke auszupacken, die - meistens unangetastet - in allen Menschen schlummern.

In diesem Sinne eignet sich das Buch auch als Orakelbuch: Stellen Sie eine Frage, schlagen Sie das Buch an einer beliebigen Stelle auf und lassen Sie sich überraschen. Es wird den richtigen Wegweiser für Sie enthalten.

Zu urteilen bedeutet, sich von der Urkraft, vom All-Einen abzuspalten, das Göttliche zu teilen. Die Autorin zeigt als Mittlerin zwischen den Welten auf, dass wir alle dazu angehalten sind, aus Trägheit und Unbewusstheit zu erwachen, die Schöpferkraft in jedem von uns wieder zu entdecken und uns selbst als reine Liebe anzuerkennen. Alle Macht der Welt steckt in uns selbst. Sie wartet nur darauf, geweckt zu werden. Den Frieden, den wir so oft im Außen suchen, können wir nur im Inneren finden.

Christina Maria Werner erblickte 1948 im Herzen des Ruhrgebiets das Licht dieser Welt. Ein liebevolles Elternhaus und ihr mitgebrachtes Rüstzeug gaben Lebensmut für die Welt draußen vor der Tür, eröffneten ihr aber über Leid und Leiden auch Zugang zu den inneren Welten.

Im Alter von 22 Jahren führte sie das Schicksal in die Schweiz, wo sie ihre Berufung als Alleinsekretärin lebte, bis sie mit 37 Jahren in den Ehehafen einlief. Durch den Tod ihres Ehegefährten 2012 traumatisiert, befand sie sich lange Zeit in einem tranceähnlichen Schockzustand, aus dem sie ganz allmählich übers Schreiben herausfand.





tao.de ist das Selfpublishing-Portal, das AutorInnen mit den Themengebieten Neues Bewusstsein, Ganzheitliche Gesundheit und Spiritualität bei allen Schritten von der Idee über die Produktion von Büchern und ebooks bis zu ihrer Vermarktung begleitet. tao.de ist ein Selfpublishing-Portal der J.Kamphausen Mediengruppe.



* Die J. Kamphausen Mediengruppe mit den Verlagen J.Kamphausen, Aurum, Theseus, Lüchow, LebensBaum und der Tao Cinemathek sowie den Selfpublishing Portalen tao.de und Meine Geschichte wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm umfasst mehr als 1.000 Titel aus den Themenbereichen ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Wirtschaft. Einzelne Titel erreichen Auflagen in Millionenhöhe.

tao.de

