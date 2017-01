Traumdomizil in Trenddestination

Anantara Kalutara Resort feiert Eröffnung in Sri Lanka – Geschmackvolles Design, großzügige Villen und idealer Ausgangspunkt

(firmenpresse) - Mit Anantara Sri Lanka erleben: Im Westen der Insel feiert das neue Anantara Kalutara Resort seine Eröffnung. Mit nur einer Stunde Fahrzeit von der Hauptstadt Colombo entfernt, ist das Hotel die perfekte Ergänzung zum im Dezember 2015 eröffneten Anantara Peace Haven Tangalle Resort im Süden des Landes. In direkter Strandlage, am Flussdelta und umgeben von einem tropischen Garten mit großen Palmen begeistert das Design, inspiriert von Sri Lankas Architektur-Koryphäe Geoffrey Bawa, mit unaufdringlichem Luxus und ceylonesischen Akzenten. Besonderes Highlight der 141 Zimmer sind die neun Pool Villen mit 170 bis 190 Quadratmetern, die mit eigenem Butler, Privatpool und einem oder zwei Schlafzimmern besonders Familien erfreuen. Für den Nachwuchs hält der Spa-Bereich zudem passende Anwendungen bereit und der Adventurer Club begeistert mit vielfältigem Programm. Drei Restaurants und eine Bar verwöhnen den Gaumen. Die Lage des Anantara Kalutara Resort ist bestens geeignet, um Teeplantagen zu entdecken, das niederländisch-geprägte Stadtbild von Galle mit seinem eindrucksvollen Fort zu besuchen oder durch die Hauptstadt Colombo zu schlendern. Eine Übernachtung kostet pro Doppelzimmer ab 228 Euro mit Frühstück. Eine Pool Villa mit einem Schlafzimmer ist ab 564 Euro inklusive Frühstück buchbar, die Variante mit Zweien ab 900 Euro. Weitere Informationen finden sich unter www.anantara.com.



Alle 141 Zimmer und Suiten verfügen über eine eigene Terrasse oder Balkon und geben einen beeindruckenden Blick auf das Meer, die Lagune oder den Hotelgarten frei. Zur besonderen Ausstattung gehört auch ein Weinhumidor in jedem Raum. Die Einrichtung kombiniert lokale Deko-Elemente mit warmen Farben und modernem Design. Ein besonders exklusives Wohnerlebnis versprechen die Presidential Suiten mit großzügigen 110 Quadratmetern Wohnraum und die luxuriösen Pool Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern, eigenem Pool und Butlerservice. Großfamilien oder Freundesgruppen freuen sich über benachbarte Villen, deren Gärten sich verbinden lassen. Drei Restaurants servieren internationale, italienisch-mediterrane und heimische Küche, danach lädt die Bar „Upper Deck“ zum Digestif ein.





Im Anantara Spa erwarten den Gast in elf geschmackvollen Behandlungsräumen erholsame Massagen und ayurvedische Behandlungen. Auch kleine Gäste sind willkommen und werden bei Schokoladen-Massagen, Flechtfrisuren und Glitzermaniküre umsorgt. Familienfreundlichkeit wird im gesamten Resort großgeschrieben. Im Adventurer Club nehmen die Kids an spannenden Outdoorspielen, Ausflügen und Kinderkochkursen teil. Aktive Gäste kommen im Fitnessclub mit Personal Trainer sowie bei Wasserskikursen und Jetski auf ihre Kosten. Zwei große Pools, davon einer speziell für Kinder, stehen ebenfalls bereit.





Über Anantara:

Seit Jahrhunderten stellen die Menschen in Thailand ein Gefäß mit Wasser vor ihre Häuser, als Erfrischung für vorbeigehende Reisende. Der Name Anantara leitet sich von einem alten Sanskrit-Wort ab und bedeutet "grenzenlos“, als Symbol für die herzliche Gastfreundschaft, die das Kernziel der Anantara Gruppe ausmacht. Vom üppigen Dschungel und einsamen Stränden bis hin zu Wüsten und Großstädten - derzeit verfügt die Gruppe über mehr als 35 Häuser in Thailand, auf den Malediven, in Indonesien, Vietnam, Sri Lanka, Oman, China, Kambodscha, Mosambik, Sambia, Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weitere Resorts folgen in China, Malaysia, Mauritius, Tunesien, Marokko, und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.



Über Minor Hotels:

Minor Hotels (MH) ist als Eigentümer, Betreiber und Investor von aktuell über 155 Hotels, Resorts, Camps und Serviced Suites tätig. Neben den eigenen Marken Anantara, AVANI, PER AQUUM, Tivoli sowie Elewana Collection entwickelt und betreibt das in Thailand ansässige Unternehmen Marken wie Oaks, Marriott, Four Seasons, St. Regis, Radisson Blu und Minor International. Aktuell verfügt MH über zirka 17.000 Zimmer in 23 Ländern - darunter Asien, der Nahe Osten, Afrika, der Indische Ozean, Europa, Südamerika und Australien. Mit dem Plan die Hotelgruppe auf 190 Häuser zu erweitern, setzt MH die Expansion mit ihren eigenen Marken Anantara, AVANI, PER AQUUM und Tivoli sowie durch strategische Übernahmen weiter fort. Mehr Informationen finden sich im Internet unter www.minorhotels.com.

