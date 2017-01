10.000-mal ISTQB-Wissen aus erster Hand: imbus Akademie hat eine Myriade Teilnehmer zum Certified Tester geschult

Möhrendorf, 20. Januar 2017 – Der ISTQB® Certified Tester ist der führende internationale Standard für die Aus- und Weiterbildung im Softwaretest. Zu diesem Erfolg trägt die imbus Akademie maßgeblich bei: Jetzt konnte der 10.000ste Schulungsteilnehmer eines von imbus durchgeführten Certified Tester-Trainings begrüßt werden.

(firmenpresse) - „Als erstes Unternehmen in Deutschland haben wir im Jahr 2002 den ISTQB® Certified Tester angeboten“, blickt Arne Becher, Leiter der imbus Akademie, zurück. „Die Resonanz aus der QS-Community bestätigte uns dabei von Anfang an: 2005 hatten wir bereits 1.000 Schulungsteilnehmer zum ISTQB® Certified Tester ausgebildet. Nun, zwölf Jahre später, stehen wir bei 10.000.“

Nach Angaben des International Software Testing Qualifications Boards lag bis Juni 2016 die Anzahl von Certified Testern weltweit bei rund 470.000, mittlerweile werden es über 500.000 sein. Das Zertifizierungsschema ist in über 110 Ländern auf allen sechs Kontinenten anerkannt.

imbus ist einer der Wegbereiter des globalen Ausbildungsstandards und prägt ihn auf nationaler Ebene im German Testing Board sowie international im ISTQB® bis heute einflussreich mit. Wer Seminare der imbus-Akademie besucht, lernt daher die Certified Tester-Inhalte aus erster Hand.

Geschult wird in den drei aufeinander aufbauenden Stufen Foundation, Advanced und Expert Level zum professionellen Software-Tester. Auf jeder von ihnen kann ein Zertifikat erworben werden. Weiterhin hat der ISTQB® Certified Tester die Möglichkeit, sich für agile Testeinsätze sowie in Spezialistenthemen, wie z.B. Automotive Test, Usability Test und Testautomatisierung, weiterqualifizieren und zertifizieren zu lassen.





imbus ist führender Lösungspartner für professionelles Testen und intelligente Qualitätssicherung von Software.

Unsere Kunden entwickeln Software besser und schneller. Durch imbus geprüfte Software funktioniert und begeistert.

Das imbus-Angebot umfasst Beratung zur Prozessverbesserung, Softwaretest Services, Testoutsourcing, Testwerkzeuge und Training.

Mit umfassendem Know-how, modernsten Werkzeugen und bewährter Methodik erhöhen wir die Zuverlässigkeit und die Performance von Softwareprodukten, softwareintensiven

Systemen sowie kompletten IT-Strukturen und sichern als herstellerunabhängiger Partner deren korrekte Funktionalität.



Seit 1992 steht das erfahrene und hochqualifizierte Team von imbus für durchgängige, den gesamten Lebenszyklus umfassende Software-Qualitätssicherung aus einer Hand.

Die in über 20 Jahren erworbene Expertise aus rund 6.000 erfolgreichen Projekten bildet die solide Grundlage für die tägliche Arbeit unserer Experten, allesamt ISTQB® Certified Tester.

imbus ist mit derzeit rund 260 Mitarbeitern an den Standorten Möhrendorf bei Erlangen, München, Köln, Hofheim bei Frankfurt, Lehre bei Braunschweig, Norderstedt bei Hamburg, Shanghai (China), Toronto (Kanada), Peja (Kosovo) und Sousse (Tunesien) vertreten.

