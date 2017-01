Flotter Dreier mit Ferropilot Teakwonder Produktserie

Boot 2017 Special: Teak Reinigungsset zum Top-Preis

Teakwonder Reinigungsset von Ferropilot

(firmenpresse) - Ferropilot bietet auf der Bootsmesse boot 2017 in Düsseldorf in Halle 11/Stand A50 seine bewährte Holzpflegeserie "Teakwonder" als sofort einsatzfähiges Komplettpaket an. In dem Paket ist alles enthalten, um die Hölzer auf dem Schiff oder die Gartenmöbel wieder schnell gepflegt und einsatzfähig zu bekommen.



Reinigen, Auffrischen, Versiegeln!



Teakwonder Reiniger zieht schnell und mühelos ohne Sandpapier und Schleifer Graubelag, Öl und Fettflecken ab. Einfach Teakdeck mit klarem Wasser anfeuchten und stehendes Wasser abwischen. Teakwonder Reiniger auf das feuchte Deck auftragen. Nach 5 -10 Minuten mit einer harten Bürste abschrubben und mit viel Wasser abspülen.



Teakwonder Aufheller holt dann den "Golden Teak Look" hervor. Entfernt in Sekundenschnelle die graue Patina des Teakdecks und bringt den natürlichen Farbton wieder zum Vorschein. Teakwonder Aufheller nach dem Reinigen auf das feuchte Teakdeck oder den Gartenmöbeln gleichmäßig auftragen. Gegebenenfalls nach 3-4 Minuten mit einer harten Bürste abschrubben. Mit reichlich Wasser abspülen.



Nach der Behandlung mit Teakwonder Reiniger und Teakwonder Aufheller den Teakwonder Versiegler auftragen. Teakwonder Versiegler dringt tief in das Teakholz ein, ohne die Poren zu schließen, ohne die natürliche Roh-Teak-Struktur der Oberfläche zu verändern. Teakwonder Versiegler verhindert für Monate wie ein Schutzfilter das erneute Vergrauen und Verschmutzen. Mit Pinsel oder Lappen auf das völlig trockene Holz auftragen. Nach 1 Stunde Trockenzeit evtl. 2. Aufstrich anbringen.



Durch die spezielle schnell trocknende Zusammensetzung entsteht kein schmieriger Ölfilm auf der Oberfläche und man kann das Holz schon kurz nach der Behandlung wieder betreten oder sich darauf hinsetzen.



Das Komplettpaket ist auf der Messe zu einem Verkaufspreis von 19,90 Euro erhältlich. Im Lieferumfang sind die 3 Teakwonder Produkte mit jeweils 0,5l Inhalt sowie ein Pinsel und ein Schwamm enthalten.











Die Fa. Ferropilot mit Sitz in Tangstedt bei Hamburg handelt in erster Linie mit Produkten aus dem Marinebereich. Zu dem umfangreichen Produkt Portfolio des Unternehmens gehören Fusion Marine Stereo Anlagen (Fusion gilt in der Branche als Spezialist für hochwertige Marine-Entertainment-Produkte), Trimmklappen des amerikanischen Herstellers Lenco und in Ergänzung dazu die vollautomatische Trimmklappensteuerung von Mente Marine, die bei fast allen Trimmklappensystemen nachgerüstet werden kann und echten Fahrkomfort für Motorboote bietet; sicherheitsrelevante Produkte wie Epirbs, AIS MOB und PLSBs von Ocean Signal aus England und das komplette Lieferprogramm des amerikanischen Herstellers Blue Sea für elektrische Systeme.



