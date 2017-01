mydays und bookingkit bündeln ihre Kräfte: Premium-Partnerschaft ermöglicht optimierte Buchung und Verwaltung von Erlebnissen

Europas führender Online-Erlebnis-Anbieter mydays und der Buchungs- und Verwaltungsspezialist bookingkit sorgen künftig für eine Synchronisierung ihrer Angebote. Durch die vereinbarte Premium-Partnerschaft erhalten alle mydays-Veranstaltungspartner die Möglichkeit, die bookingkit-Software direkt mit dem mydays-Konto zu verknüpfen und damit von vereinfachten Buchungs- und Verwaltungsprozessen zu profitieren. Es ist ein Schritt, mit dem mydays dem steigenden Bedarf im Bereich der automatisierten, digitalen Angebots- und Buchungsverwaltung in der Erlebnisbranche Rechnung trägt. Auch alle bookingkit-Kunden können künftig zusätzlich mydays als Reichweiten-Katalysator nutzen.

Für die von mydays vermarkteten Veranstalter geht die Premium-Partnerschaft der beiden deutschen Branchenführer mit einer immensen Reduzierung des Verwaltungsaufwandes einher, da künftig eine zentrale Abwicklung von Buchungen, Stornierungen oder Verwaltungsvorgängen möglich ist. Auch mydays-Kunden profitieren künftig von nochmals verbesserten Buchungsmöglichkeiten



„Nichts ist uns wichtiger als die Qualität unserer Erlebnisangebote. Indem wir unseren Partnern die Möglichkeit geben, das bookingkit-Angebot zu nutzen, wollen wir ihnen auch helfen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, was wiederum zum Erhalt der hohen Qualität unserer Produkte beiträgt“, sagt Dr. Fabian Stich, CEO bei mydays. „Wir leben in einem digitalen Zeitalter, in dem eine manuelle Listenverwaltung schlichtweg nicht mehr zeitgemäß ist. Unsere Erlebnispartner können künftig von einer stärkeren Auslastung und einer automatisierten Terminorganisation profitieren.“



„Der Markt der Erlebnisbranche ändert sich gerade massiv. Auch für kleinere Anbieter gilt künftig: Wer nicht online buchbar ist, existiert nicht. Wir sind angetreten, um möglichst viele attraktive Erlebnisangebote ins digitale Zeitalter zu überführen und so die Vielfalt in diesem Markt nachhaltig zu sichern“, so bookingkit-Geschäftsführer und -Gründer Lukas C. C. Hempel. „Die Premium-Partnerschaft mit Europas führendem Online-Erlebnis-Anbieter sorgt bei allen existierenden bookingkit-Kunden für einen zusätzlichen Reichweiten-Boost.“





Durch die Zusammenarbeit mit mydays können bookingkit-Kunden künftig auf Wunsch 25 Millionen jährliche Nutzer zusätzlich erreichen. Mit einer Präsenz auf der Vermarktungsplattform erhalten die Erlebnisanbieter deutlich mehr Präsenz und erreichen durch die organisierte Anwendung unterschiedlichster Marketinginstrumente, wie beispielsweise Social-Media-Marketing, Suchmaschinenoptimierung oder TV-Werbung, Millionen neuer Nutzergruppen.







http://www.bookingkit.de



Über mydays



Vorfreude, Spannung, Freudentränen – das ist Schenken mit mydays. Als Experte für außergewöhnliche Geschenke mit tiefer Botschaft revolutioniert Europas führender Online-Anbieter die Kultur des Schenkens. Mit mehr als 14.000 unvergesslichen Erlebnissen an 20.000 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sorgt Europas führender Online-Anbieter für besondere Momente mit Erinnerungsgarantie. Die 100%ige Tochtergesellschaft von ProSiebenSat.1 Media SE mit Sitz in München beschäftigt 135 Mitarbeiter.



Über bookingkit



bookingkit ist der deutsche Branchenführer im Bereich der Buchungs- und Verwaltungssoftware für Erlebnisanbieter. Das Unternehmen ermöglicht Anbietern der Freizeitbranche die einfache Digitalisierung ihres Geschäftsbetriebes. Die von bookingkit entwickelte Software erlaubt einen hohen Grad der Automatisierung bei der Verwaltung ganz unterschiedlicher Freizeitangebote und kann als sofort einsetzbare Lösung in die Webseite der Anbieter integriert werden. Somit unterstützt bookingkit seine Kunden in einzigartiger Weise beim Verkauf, der Vermarktung und der Abwicklung ihrer Angebote sowie bei der Verwaltung ihres Unternehmens.



Gleichzeitig bietet bookingkit als Channel Manager und Technologieplattform auch (Online-) Reisebüros und Marktplätzen die Möglichkeit, auf das digitalisierte Inventar zuzugreifen und damit Freizeitaktivitäten automatisiert in Echtzeit zu buchen.



bookingkit mit Unternehmenssitz in Berlin wurde 2014 von Christoph Kruse und Lukas C. C. Hempel gegründet.



Weitere Informationen finden Sie unter www.bookingkit.de/presse



