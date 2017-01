IT & Hardware & Software & TK

»Certification of Excellence« – Zertifizierung für hochwertige Inkjetdrucke

Tecco unterstützt Druckdienstleister bezüglich Vertrieb und Akquisition ihrer Produkte



Teccos Produktmanager-Team bei der Zertifizierung: »Tecco Certified Printing Center« (TCPC).

(firmenpresse) - Papierpionier Tecco bietet Dienstleistern und Fotografen ein Programm zur Zertifizierung eines hohen Qualitätsstandards. Der Druckdienstleister erhält somit einen zertifizierten Druckprozess. Künstler und Fotografen bekommen dadurch eine garantierte State-of-the-Art-Druckqualität.



Tecco Certified Print Center (TCPC)

Um Anwendern und Print Buyern ein möglichst großes Netzwerk anzubieten, installiert Tecco weltweit die Certified Print Centers (TCPC).



Teccos Zielsetzung ist es, die Fotomarke weiter zu stärken, um seine Anwender: Fotografen, Druckdienstleister und Handelspartner zu unterstützen.



Mit der Zertifizierung erhält das TCPC eine Urkunde und einen Satz Hologramm-Aufkleber. Die Zertifizierung ist 24 Monate gültig und kann danach stetig erneuert werden. Der Hologramm-Aufkleber kann vom zertifizierten Druckdienstleister auf der Rückseite des Papiers plaziert werden. Dies bestätigt dem Fotografen, dass dieser Druck nach den TCPC-Qualitätsstandards erstellt ist.



Die TCPC Certification Box

Die TCPC-Zertifizierungsbox enthält ein Registrierungsformular, sowie je 8 Blatt in A3+ BTG300 Baryt Glossy, PL285 Luster und PFR295 FineArtRag. Die Druckvorlagen stehen zum Download bereit.



Der Zertifizierungsprozess

Der TCPC-Kandidat erhält vom Händler eine Zertifizierungsbox und lädt die Tecco-Testvorlage von Teccos Webseite. Er druckt diese auf den drei Tecco Photo-Papieren aus und schickt die Drucke an die Tecco- Zertifizierungsexperten. Diese prüfen, genehmigen und informieren den Bewerber. Nach bestandener Prüfung der Drucke wird er auf der Webseite von Tecco (http://www.tecco.de) als offizieller Tecco Certified Print Center präsentiert.



Informationen zu Tecco

Der Papierpionier Tecco ist ein weltweit operierender »Global Player« in der Papierindustrie. Partnerschaften mit namhaften Konzernen, bedeutenden Künstlern, Fotografen und Musikern sowie das Setzen von Maßstäben und Standards brachten ihm die Mitgliedschaft im renommiertesten Fotoverband der Welt, Großbritanniens »Royal Photographic Society« (RPS), ein.





Heute gilt Tecco als Innovationsgeber und Trendsetter für den Markt der Foto-, Fine-Art-, Proofing- und LFP-Papiere. Die Medien haben sämtliche international relevanten Zertifizierungen: Fogra, SWOP, GraCol, Henry Wilhelm Research sowie die Umweltzertifikate FSC und PEFC.



Kommentare zur Pressemitteilung