Familiendruckerei Brandt investiert mit aepos. in ihre Zukunft

Die kleine, familiengeführte Druckerei Brandt aus Scharbeutz nahe dem Timmendorfer Strand handelt innovativ: Mit der Installation des aepos.Commercial Workflows von Lewald & Partner verschafft sich Sarah-Kim Brandt, Geschäftsführerin der 4-personenstarken Druckerei Brandt den grundlegenden Wettbewerbsvorsprung.

Sarah-Kim Brandt, Geschäftsführerin und Leiterin der Druckvorstufe der innovativen Druckerei Brandt

(firmenpresse) - Garbsen, 20. Januar 2017. Viele Printhersteller haben mit immer komplexeren Aufträgen zu kämpfen, während die Bearbeitungszeiten immer kürzer werden. So auch die Familiendruckerei Brandt. Sarah-Kim Brandt, die 2015 die Geschäfte von Ihrem Vater Peter Brandt übernommen hat, erklärt: „Der intensive Wettbewerb und Preisdruck in der Druck- und Medienwirtschaft macht uns als kleine Druckerei mit vier Angestellten zu schaffen. Produktionsunsicherheiten, in den Druckanforderungen diverse Aufträge, Kleinstauflagen und Fehlproduktionen sind keine Seltenheit und fressen an unserer Rentabilität. Ich habe daher nach einer innovativen Lösung gesucht, die unseren Anforderungen gerecht wird. Mit der Integrierung des aepos.Commercial Workflows von Lewald & Partner können wir dem Rechnung tragen.“



Denn, so erklärt es Jens Lewald, technischer Geschäftsführer von Lewald und Partner: „aepos. dockt da an, wo Defizite bestehen, behebt sie und setzt neue Ansätze zur Produktivitätsoptimierung um.“



aepos. ist ein PDF-Workflow für die Druckvorstufe und zugleich ein umfassendes Auftrags-Management-System, das komplexe und in den Anforderungen hochdiverse Druckaufträge verwaltet und automatisiert. aepos. ist in drei Versionen mit unterschiedlichem Funktionsumfang verfügbar.



Sarah-Kim Brandt, die in ihrer Druckerei einen 5-Farben-Speedmaster + Lack der Firma Heidelberg im Einsatz hat, nutzt die Komplettlösung aepos.Commercial um die gesamte digitale Prozesskette vom Preflight bis zum Ausschießen abbilden zu können. Sie klingt zufrieden und optimistisch als sie sagt: „Mich hat zunächst die benutzerfreundliche Oberfläche von aepos. angesprochen. Ich habe mich ganz intuitiv im System zurechtgefunden. Die individuelle und schnelle Anpassung von aepos.Commercial auf unser bestehendes Drucksystem verlief ohne große Komplikationen. Durch die Automatisierung ist meine manuelle Bearbeitung auf ein Minimum gesunken, was mir einen erheblichen Zeitpuffer verschafft.“





Jens Lewald, der zusammen mit seinem Softwareentwickler die Installation bei der Druckerei Brandt vorgenommen hat, zeigt sich erfreut: „Es ist nicht nur eine leere Plattitüde, wenn wir von aepos. als die Zukunft sprechen. aepos. ist abgeleitet von dem Begriff epochal und bedeutet so viel wie ‚über den Augenblick hinaus bedeutsam, in die Zukunft hinein wirkend‘. Die Software vernetzt intelligent Aufträge zu einer durchgängigen Prozesskette, ganz im Sinne von Print 4.0. aepos. konnte komplett in die Steuerung des Druck- und Produktionsprozesses der Druckerei Brandt integriert werden, womit sich gezielt die Produktivität steigern lässt. Es stehen jederzeit alle Informationen zu einem Auftrag zur Verfügung. Die Prozesse der Druckerei Brandt werden nachvollziehbar und die Fehlerquote kann erheblich minimiert werden, während Aufträge in hoher Präzision reproduzierbar sind.“





https://aepos.de/de/unternehmen/news/familiendruckerei-brandt-investiert-mit-aepos-in-ihre-zukunft/



Lewald & Partner



Lewald & Partner entwickelt Softwarelösungen zum Aufbereiten, Publizieren und Austauschen von PDF-Druckdaten. Die Systeme unterstützten Agenturen, Verlage und Druckereien darin, ihre Aufgabenstellungen bestmöglich und schnell umzusetzen. Daneben wird auch die Realisierung von Webanwendungen umgesetzt. Als langjähriger Fachhandel für die Grafik- und Druckindustrie bietet Lewald und Partner darüber hinaus Produkte der Kategorien IT-Systeme und -Sicherheit, Farbmanagement/Proof, Toner und Papier an. Firmensitz des 1995 gegründeten und inhabergeführten Unternehmens ist Garbsen bei Hannover.



Druckerei Brandt



Das Druckgewerbe ist bei der Druckerei Brandt Familientradition. Der Urgroßvater war Setzermeister, der Großvater Buchdruckermeister, der Vater ist Offsetdrucker und Geschäftsführerin und Tochter Sarah-Kim Brandt ist gelernte Mediengestalterin mit Weiterbildung zur Industriemeisterin Druck- und Medientechnik. 1985 gründete Vater Peter Brandt eine kleine Druckerei mit einer A3-Druckmaschine in Norderstedt bei Hamburg. 1991 erfolgte der Umzug nach Scharbeutz und die Vergrößerung der Druckerei. Seit 2015 führt Sarah-Kim Brandt die Geschäfte. Ihr Credo: „Wir möchten qualitativ hochwertig drucken und unseren Kunden dabei jederzeit als zuverlässiger Partner beratend zur Seite stehen.“

