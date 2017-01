Mehr als Apfel

Die Ferienregion Lana in Südtirol begeistert mit vielfältigen Urlaubsangeboten − STROMBERGER PR übernimmt ab sofort die PR-Arbeit

Tourismusverein Lana und Umgebung Castel Lebenberg

(firmenpresse) - Die zwischen Meran und Bozen im Etschtal gelegene Ferienregion Lana ist die größte und älteste Apfelanbaugemeinde Südtirols. Das Landschaftsbild und die Kultur sind geprägt durch die Frucht. Doch die Region hat weit mehr zu bieten. Der Tourismusverein Lana und Umgebung setzt es sich langfristig zum Ziel, die Ferienregion als Ganzjahresdestination zu positionieren und baut seine Angebote dahingehend noch weiter aus. So finden auch 2017 das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt, die die regionalen Produkte erlebbar machen und einen kurzweiligen Aufenthalt in der Region garantieren. Während im Frühjahr und Herbst kulinarische Höhepunkte wie die Blütenfesttage, die Bäuerliche Genussmeile, die Wildkräutertage oder der „Keschtnriggl“-Kastanienwochen locken, steht der Sommer ganz im Zeichen von Theater, Kunst und Musik. Von Juni bis August wird die Fußgängerzone von Lana jeden Donnerstagabend zu einem Fest für die ganze Familie mit verlängerten Geschäftsöffnungszeiten, Live-Musik sowie einem vielseitigen Rahmenprogramm. Im Winter erfreuen sich der Sterntaler-Weihnachts-markt und die Winterfestspiele am Vigiljoch großer Beliebtheit. Daneben sprechen ein alpin-mediterranes Flair, abwechslungsreiche Kulinarik vom traditionellen Törggelen bis hin zum ersten vegan-vegetarischen Gourmetrestaurant Südtirols sowie sanfte Bewegung auf drei unterschiedlichen Höhenlagen für einen Urlaub in der Region. Mit einem breiten Spektrum an Übernachtungsmöglichkeiten vom Campingplatz über Ferienwohnungen, Pensionen und Bauernhöfe bis hin zum Fünf-Sterne-Wellnesshotel bietet die Ferienregion Lana etwas für jeden Geschmack und Geldbeutel. Weitere Informationen zum Tourismusverein Lana und Umgebung gibt es telefonisch unter +39 (0)473 561770, per E-Mail an info(at)lana.info und auf www.lana.info.



Im rund 12.000 Einwohner zählenden Hauptort Lana und den umliegenden Ortschaften Völlan, Vigiljoch, Tscherms, Burgstall und Gargazon fühlen sich Urlauber schnell zuhause. Lana weist Kleinstadtcharakter und eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur auf, macht es Gästen auf der anderen Seite aber nicht zuletzt durch zahlreiche Veranstaltungen leicht, in das Gemeindeleben einzutauchen. Eine allzeit beliebte Location für künstlerische und kulturelle Erlebnisse ist zum Beispiel die einzigartige mittelalterliche Hofanlage des Kränzelhofs in Tscherms. Kunstausstellungen, ein lebendiges Museum und ein 20.000 Quadratmeter großer Garten mit begehbarem Rebenlabyrinth laden zum Entdecken, Staunen und Kraft tanken ein.





Feinschmecker erwartet in der Region eine kulinarische Vielfalt. Traditionelle Buschenschänken und urige Gasthäuser treffen auf Trattorie mit mediterraner Küche und Gourmetrestaurants. Für Probierfreudige lohnt sich ein Besuch bei lokalen Winzern oder Brauereien, die ausgefallene Sorten wie Kastanienbier herstellen. Eine geschmacklich nicht alltägliche Erfahrung bietet der Besuch des Südtiroler Obstbaumuseums unterhalb des Brandis-Waalweges, in dem Gäste selbst alte und oft längst vergessene Apfelsorten probieren können.



Durch die Lage der Orte entlang des Etschtals und an den sonnenverwöhnten Berghängen sowie den Hausberg Vigiljoch genießen Aktive sanfte Bewegung auf drei Höhenlagen. Vor allem Familien erleben die Region bei interessanten Spaziergängen wie dem Kastanienerlebnisweg in Völlan oder dem zeitgenössischen Skulpturenwanderweg in Lana. Besonders beliebt sind die Wege entlang der ehemaligen Bewässerungskanäle, die so genannten Waalwege. Sie verlaufen an den Hängen des Tals, eröffnen zum Teil beeindruckende Aussichten auf die Apfelplantagen und sind aufgrund des milden Klimas das ganze Jahr über begehbar. Auch Wanderer und Radfahrer kommen in der Region voll auf ihre Kosten. Ein hervorragend ausgebautes Wegenetz führt von der Ebene rund um Lana bis hinauf in alpines Gelände und ermöglicht so Touren für jeden Schwierigkeitsgrad. Am autofreien Vigiljoch tauchen Urlauber in ein wahres Outdoor-Paradies ein. Im Winter verspricht das gleichnamige Skigebiet Abwechslung beim Schneeschuhwandern, Rodeln oder Eislaufen. Geführte Wanderungen oder Fahrradtouren mit einem lokalen Guide können im Tourismusbüro gebucht werden.





Für die Kommunikation vertraut der Tourismusverein Lana und Umgebung ab sofort auf die fach¬kundige Unterstützung der Agentur STROMBERGER PR. Die Münchner Tourismusspezialisten mit einem zweiten Büro in Hamburg zeichnen für den deut-schen, österreichischen und deutschsprachigen Schweizer Markt verantwortlich. Weitere Informationen finden sich unter www.strombergerpr.de

