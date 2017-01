AOK-Bundesverband: Selbstverwaltung stärken statt überregulieren

(ots) - Anders als der Name es vermuten lässt, würde das

GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz (GKV-SVSG) in der derzeitigen

Ausgestaltung massiv in die Rechte der GKV-Spitzenorganisationen

eingreifen. Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des

AOK-Bundesverbandes stellt in Frage, wie angemessen dieser Eingriff

ist:



"Auslöser für dieses Gesetz sind die Vorgänge in der

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Deshalb sollte das Gesetz

mit all seinen neuen Eingriffsbefugnissen auch nur für die KBV

gelten. Die nun geplante Ausweitung auf die Selbstverwaltung der

Kassen ist ein Paradebeispiel für Überregulierung. Sie führt zu

spezialgesetzlichen Regelungen für fünf Spitzenorganisationen des

Gesundheitswesens und bedeutet gleichzeitig eine Ungleichbehandlung

im Bereich der Selbstverwaltung mit ehrenamtlichen Mandatsträgern,

denn andere Sozialversicherungsträger wie die Deutsche

Rentenversicherung Bund oder die Deutsche Gesetzliche

Unfallversicherung sind von den Neuregelungen nicht betroffen. Die

Regelungen, die spezifisch auf die KBV ausgerichtet sind, auch auf

den GKV-Spitzenverband zu übertragen, ignoriert zudem die

grundlegenden Unterschiede beider Organe. Der GKV-Spitzenverband

beruht bereits auf einem Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern

und Arbeitnehmern. Beide Seiten regeln damit Belange, die sie sowohl

als Betroffene als auch als Beitragszahler angehen. Bei der KBV

handelt es sich dagegen um eine rein berufsständische Vertretung."







