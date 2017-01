BNP Paribas Stiftung fördert Projekt ComIn von Handicap International: Hilfe für Flüchtlinge mit Behinderung in Deutschland

(ots) - Flüchtlinge benötigen vielfältige Hilfe, um sich

in die deutsche Gesellschaft integrieren zu können, insbesondere beim

Thema Ausbildung und Berufseinstieg. Vor einer doppelten

Herausforderung stehen Flüchtlinge mit Behinderung. Diesen Menschen

widmet sich das Projekt ComIn von Handicap International. Das Projekt

der weltweit aktiven humanitären Hilfsorganisation bietet

verschiedene Wege an, um die Einbindung von Flüchtlingen mit

Behinderung im gesellschaftlichen Alltag in Deutschland zu fördern.



Die BNP Paribas Stiftung unterstützt das Projekt ComIn mit einer

Spende in Höhe von 20.000 Euro. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt,

insbesondere junge Menschen, die in ihrer Biografie auf Grenzen oder

Hürden stoßen, mit unserer Stiftung zu fördern", sagt Astrid Schülke,

Vorstand der BNP Paribas Stiftung. "Flüchtlinge mit Behinderung

stoßen in mehrfacher Hinsicht auf Barrieren. Deshalb freuen wir uns,

einen Beitrag dazu leisten zu können, dass diese Menschen ein gutes

Lebensumfeld in Deutschland vorfinden, und ihre Chance auf

Integration durch gezielte Förderung und Inklusion deutlich

verbessert wird."



Das Projekt ComIn bietet in München ein mobiles Beratungs- und

Unterstützungsangebot für Flüchtlinge mit Behinderungen oder

chronische Erkrankungen. Das Projekt kümmert sich dabei unter anderem

um Probleme bei der Unterbringung, die Versorgung mit Hilfsmitteln,

das Erlernen der deutschen Sprache, Ausbildungs- und

Arbeitsplatzfindung sowie Mobilitätsförderung. Das Angebot soll in

naher Zukunft auch auf andere Städte ausgedehnt werden.



"Immer noch werden Flüchtlinge mit Behinderungen oder chronischen

Erkrankungen in Deutschland unzureichend oder erst sehr spät

bedarfsgerecht versorgt", sagt Ricarda Wank, Leiterin des Projekts

ComIn von Handicap International. "Die Förderung durch die BNP

Paribas Stiftung hilft uns, die Betroffenen besser in die



Gesellschaft integrieren zu können."



Zu Handicap International:



Handicap International ist eine unabhängige gemeinnützige

Organisation, die in Situationen von Armut und sozialer Ausgrenzung,

von Konflikten und Katastrophen interveniert. Sie unterstützt

Menschen mit Behinderung und andere besonders hilfsbedürftige

Menschen, damit ihre grundlegenden Bedürfnisse gedeckt werden, sich

ihre Lebensbedingungen verbessern und ihre Grundrechte besser

respektiert werden. Insgesamt ist die Organisation in ca. 60 Ländern

aktiv. Handicap International ist eines der sechs Gründungsmitglieder

der Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die

1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat, und aktives Mitglied der

internationalen Koalition gegen Streubomben (CMC). 2011 wurde

Handicap International mit dem Conrad N. Hilton Humanitarian Prize

ausgezeichnet. www.handicap-international.de



Zur BNP Paribas Stiftung:



Die BNP Paribas Stiftung wurde 2015 gegründet. Sie unterstützt

Projekte in Deutschland in den Bereichen Bildung, Kunst und Kultur.

Dabei fördert sie insbesondere Kinder und junge Menschen, die in

ihrer persönlichen Biografie Hürden und Grenzen überwinden müssen -

beispielsweise aufgrund einer sozialen Benachteiligung, einer

Behinderung oder aufgrund eines Migrations- oder

Flüchtlingshintergrunds. Weitere Informationen zur BNP Paribas

Stiftung gibt es unter

http://www.bnpparibas.de/de/verantwortung/bnp-paribas-stiftung/







