Immersion neu definiert: AOC AGON 35"-UltraWide-Curved-Gaming-Monitor mit NVIDIA G-SYNC

EIn Krümmungsradius von 2000 mm und NVIDIA G-SYNC: der AOC AGON AG352UCG

(firmenpresse) - Amsterdam, 20 Januar 2017. Mit seinem Curved-Display und NVIDIA G-SYNC bietet der AOC AGON AG352UCG noch intensivere Spielerfahrungen. Das neue Modell aus der Premium-Monitorreihe AGON von AOC lässt Spieler dank seines extrakleinen Krümmungsradius von 2000 mm noch tiefer ins Spielgeschehen eintauchen. Die NVIDIA-G-SYNC-Technologie sorgt dabei für ein reibungsloses Gaming-Erlebnis ohne Screen Tearing, displaybedingtes Ruckeln oder Input-Lag. Und mit seiner UltraWide-QHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln erweckt das 88,9 cm (35") große Display Spielwelten in gestochen scharfer und hochdetaillierter Grafik zum Leben. Clevere Optionen wie AOC Shadow Control und praktische Features wie ein Headsethalter und ein Tragegriff machen den AG352UCG zur perfekten Wahl für Esports-Profis. Dank farblich justierbarer LED-Leuchtelemente können Spieler dem Monitor sogar ihren ganz individuellen Look verleihen. Und zu guter Letzt sorgen ergonomische Einstellmöglichkeiten und augenschonende Displaytechnologien dafür, dass auch das körperliche Wohlbefinden von Gamern selbst bei ausgedehnten Esports-Matches nicht zu kurz kommt.

Volle Immersion

Der AOC AGON AG352UCG verfügt über ein VA-Panel mit einer Bildschirmdiagonale von 88,9 cm (35") sowie einer UltraWide-QHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln, die Gamer in epische Spielwelten mit gestochen scharfen und hochdetaillierten Grafiken eintauchen lässt. Das 21:9-Format bietet Spielern ein besonders weites Sichtfeld, was in vielen Spielen von Vorteil sein kann und die Spielerfahrung insgesamt noch intensiver macht. Letzterer Effekt wird vom Curved-Display des AG352UCG und seinem extrakleinen Krümmungsradius von 2000 mm zusätzlich verstärkt. Der konkav nach innen geschwungene Bildschirm verbessert die vom Anwender wahrgenommene Tiefenschärfe, was ein noch fesselnderes Spielerlebnis ermöglicht. Der kleine Radius von 2000 mm sorgt dabei für eine stärkere Krümmung und bringt diesen Effekt so noch stärker zur Geltung.

Flüssiges Gameplay

Zusätzlich zur hohen 100-Hz-Bildwiederholrate des AOC AGON AG352UCG synchronisiert das in den Monitor integrierte NVIDIA-G-SYNC-Modul das Display mit den Bildwiederholraten der GPU kompatibler NVIDIA-Grafikkarten. Dadurch wird störendes Screen Tearing praktisch vollständig eliminiert, und auch displayverursachtes Bildruckeln und Input-Lag werden auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis sind eine extrem flüssige Grafikdarstellung und reibungsloses Gameplay ohne störende Ablenkungen, so dass Esports-Profis ihre Fähigkeiten voll ausspielen können. Die NVIDIA-Ultra-Low-Motion-Blur-Technologie (ULMB) erlaubt es Spielern außerdem, Bewegungsunschärfe und Ghosting-Effekte zu reduzieren.

Optimaler Komfort

Sowohl bei den Displayeinstellungen als auch bei seinem Standfuß bietet der AOC AGON AG352UCG eine Reihe von Optionen, um den Monitor an die individuellen Bedürfnisse von Spielern anzupassen. Die Option AOC Shadow Control beispielsweise hellt sehr dunkle Bildbereiche auf und dunkelt sehr helle Bereiche ab, ohne den Rest des Bilds zu beeinträchtigen. Um eine zu starke Beanspruchung und Ermüdung der Augen bei ausgedehnten Esports-Partien zu vermeiden, reguliert die AOC Flicker-Free-Technologie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung mit einem Gleichstrom-System, wodurch Bildschirmflackern reduziert wird. Der AOC Low-Blue-Light-Modus vermindert außerdem potentiell schädliche kurzwellige blaue Lichtanteile.

Damit jeder Gamer eine bequeme und gesunde Sitzhaltung finden kann, verfügt der AG352UCG außerdem über einen stabilen und ergonomisch verstellbaren Standfuß: die AOC Ergo Base. Sie erlaubt Einstellungen in Höhe, Neigung und Drehung, so dass Spieler Rückenproblemen wirksam vorbeugen können. Dank einem praktischen Tragegriff können sie den AG352UCG auch problemlos zu LAN-Partys und anderen Events transportieren. Und wenn zwischen den intensiven Matches einmal eine Pause ansteht, findet das Headset auf einem ausklappbaren Halter an der Seite des Monitors Platz.

Individueller Style

Zusätzlich zu seinen starken Leistungsdaten und praktischen Funktionen beeindruckt der AOC AGON AG352UCG auch mit seinem markanten Design. Dieses kann von Spielern und Esports-Teams sogar individuell angepasst werden. Möglich machen dies die LED-Leuchtelemente an der Rück- und Unterseite des Displays. Diese können in Farbe (wahlweise rot, grün, blau) und Helligkeit ganz nach Wunsch eingestellt werden.

Der AOC AGON AG352UCG ist voraussichtlich ab März 2017 erhältlich. Die UVP beträgt 899 EUR.

Technische Daten: AOC AGON AG352UCG

ModellAG352UCG

Display88,9 cm (35") Curved-VA-Panel mit 100 Hz

Auflösung3440 x 1440 Pixel

Sync-TechnologieG-SYNC

Anschlüsse1 x HDMI

1 x DisplayPort

4 x USB 3.0

Audioausgang

Mikrofonein-/-ausgang

FeaturesAOC Ergo Base (verstellbar in Höhe, Neigung, Drehung)

Stereo-Lautsprecher

4 ms GtG Reaktionszeit

2000:1 Kontrastverhältnis

100% sRGB-Farbraumabdeckung

Markteinführung März 2017

UVP 899 EUR





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.aoc-europe.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über AOC

AOC ist weltweit eine Top-Marke für Computermonitore. Hohe Qualität, erstklassiger Service, attraktives Design sowie umweltfreundliche und innovative Produkte zu einem fairen Preis sind die Gründe, weshalb immer mehr Verbraucher und Vertriebspartner auf AOC setzen. Ob professioneller oder privater Nutzer, Unterhaltung oder Gaming - die Marke AOC bietet Monitore für jeden Anspruch. AOC ist ein Tochterunternehmen von TPV Technology Limited, dem weltweit größten Display-Hersteller.

www.aoc-europe.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

AOC International (Europe) B.V. / MMD

PresseKontakt / Agentur:

united communications GmbH

Peter Link

Rotherstraße 19

1097 Berlin

aoc(at)united.de

+49 30 789076 - 0

http://www.united.de



Datum: 20.01.2017 - 12:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1446731

Anzahl Zeichen: 5372

Kontakt-Informationen:

Firma: AOC International (Europe) B.V. / MMD

Ansprechpartner: Anna Stefa?czyk

Stadt: JB Amsterdam

Telefon: +31 20 5046950





Diese Pressemitteilung wurde bisher 130 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung