Finanztest prüft PKV-Tarifwechsel auf test.de

(firmenpresse) - Finanztest – Stiftung Warentest nimmt die Anbieter zum PKV-Tarifwechsel auf ihrer Seite test.de unter die Lupe. Wie genau sieht eine angebotene Dienstleistung zur Tarifoptimierung in der privaten Krankenversicherung aus? Verfügt der Anbieter über das nötige Know-how und die entsprechenden Datenbanken? Die wichtigste Frage im Test: Welche Kosten entstehen und warum ist eine professionelle Beratung auch komplett kostenlos möglich? Die Ausgabe 03/2017 von Finanztest erscheint am 15.02.2017 am Kiosk und online unter test.de.



Alle Fragen der Finanztest beantwortet die hc consulting AG (www.hcconsultingag.de) im Sinne des Verbrauchers positiv. Anhand umfangreicher PKV-Software werden nach einer individuellen Bedarfsanalyse Tarifalternativen angefordert. Die Beratung erfolgt durch langjährige PKV-Spezialisten. Der ganze Vorgang ist zu 100 % kostenlos. Mit seinen laufenden Beiträgen bezahlt der Versicherte bereits die anfallenden Verwaltungskosten und kann so intensiv beraten werden. Zahlungen darüber hinaus sind nicht nötig.



Nachteil: Nicht alle Unternehmen der privaten Krankenversicherung ermöglichen ihren Kunden die kostenlose externe Beratung. Dabei sind:



Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, UniVersa und Württembergische.



Der PKV-Tarifwechsel stellt für die 8,8 Mio. privat Krankenversicherten praktisch die einzige Möglichkeit zur Regulierung des eigenen PKV-Beitrages dar und ist somit ein wichtiges Instrument zur Kostenkontrolle und zur Kostenreduzierung. Vor dem Hintergrund stetig steigender Gesundheitsausgaben mit wachsender Lebenserwartung ist die Tarifoptimierung ein nicht zu unterschätzendes Instrument für PKV-Versicherte.









