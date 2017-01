Perfekt als Geschenk: Gutschein für Hipster Escape Party

Sie sind auf der Suche nach einem besonderen Geschenk? Hipster Escape Party ist ein spaßiges Erlebnis samt Hipster-Charme mit dem Live Escape Game der etwas anderen Art in Berlin

(firmenpresse) - Die schönsten Erinnerungen werden durch gemeinsame Erlebnisse der besonderen Art geschaffen. Ein sehr interessantes Angebot für solche Erlebnisse hält die Hipster Escape e.K. in Berlin-Friedrichshain bereit. Hier dürfen sich die Gäste wie in einer Gameshow im Fernsehen fühlen und gleichzeitig Party machen. Geeignet ist das Angebot für die Gestaltung eines Junggesellenabschieds oder für eine spannende Geburtstagsparty ebenso wie für einen Ausflug mit der ganzen Familie, falls der Nachwuchs ein Mindestalter von 12 Jahren hat. Die Mindestteilnehmerzahl für das Game wurde auf zwei Gäste festgelegt, wobei die Empfehlung aber bei vier bis acht Teilnehmern liegt.



Was ist das Besondere an der Hipster Escape Party?



Erfunden wurde das Game samt Set von jungen Menschen, die selbst Freude an spannenden Partyspielen haben. Das Vorbild war ein beliebtes Computerspiel aus den 1980er Jahren. Als Set für die Hipster Escape Partys dient ein hundert Quadratmeter großes Loft in der Gürtelstraße 25 in Berlin-Friedrichshain. Hier fühlt sich niemand wirklich eingesperrt, auch wenn das Ziel des Games darin besteht, den Schlüssel für die Tür zu finden. Das Spielziel gab dem Partyspiel auch den Namen Escape Party. Escape bedeutet im Englischen Flucht. Der Zusatz Hipster ist ebenfalls berechtigt, denn die Location wurde sehr liebevoll mit einer "hippen" Ausstattung versehen. Freundliche Hosts begleiten die Teilnehmer durch das Spiel und befreien die Gäste am Ende freiwillig, falls sie es nicht schaffen, all die Rätsel zu lösen, die zum Schlüssel führen. Für Sicherheit während des Games sorgt eine lückenlose Videoüberwachung durch die Hosts.



Jede Hipster Escape Party ist völlig individuell



Zahlreiche Zusatzoptionen sorgen dafür, dass jede Kombination aus Game und Party in dem Berliner Loft einzigartig wird. Die Teilnehmer dürfen sich sogar entscheiden, welche Musik sie als Umrahmung haben möchten. Außerdem werden verschiedene Pakete zur Vermeidung von Hunger und Durst während des Spiels angeboten. Das Basic Party Pack ist mit Knabbereien, Konfetti, Knicklichtern und einem Drink (wahlweise Softdrinks, Bier und Prosecco) gefüllt. Beim Premium Party Pack gibt es ergänzend Nerd-Brillen, eine Einwegkamera und Finger Food. Wer die Hipster Escape Party als Junggesellenabschied bucht, kann als optionales Extra sogar eine Stripperin buchen.





Zu welchen Zeiten kann das Escape-Game gebucht werden?



Hier erweisen sich die Macher von Hipster Escape Berlin sehr flexibel. Von Montag bis Sonntag beginnt das erste Game jeweils um 10.30 Uhr. Das letzte Spiel des Tages startet um 22.30 Uhr. Freie Termine können direkt auf der Webseite abgefragt werden. Das Spiel dauert üblicherweise eine Stunde und kann für bis zu zehn Teilnehmer gleichzeitig gebucht werden. Der Basispreis pro Person beträgt unabhängig vom Alter 20 Euro und ist vor Spielbeginn als Bargeld fällig.







http://hipster-escape-party.de/



20.01.2017

