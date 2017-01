Beste Verbindungen in Frankfurt: ITENOS ist bei Germany Connect 2017 vertreten

(firmenpresse) - Am 24. und am 25. Januar findet in Frankfurt das diesjährige "Germany Connect"-Forum statt - und wie in den vergangenen Jahren auch dürfte das Interesse von IT-Unternehmen und Investoren an der Veranstaltung enorm sein. Kein Wunder: Das seit 15 Jahren etablierte Forum gilt als eines der wichtigsten nationalen IT-Branchentreffen. Wer sich über die aktuelle und die künftige IT-Entwicklung in Deutschland informieren will, ist im Januar in Frankfurt am richtigen Ort. ITENOS wird auch in diesem Jahr wieder unter den Ausstellern sein.

Das Forum bietet Vertretern der Telekommunikationsbranche und potenziellen Geldgebern eine ideale Gelegenheit zum Austausch von Ideen, Tipps und Strategien für den deutschen IT-Markt. Führende Experten diskutieren über technische Innovationen und allgemeine Entwicklungstrends, wobei der Schwerpunkt auf dem Thema "Infrastruktur" liegt. Insbesondere für die IT-Gemeinschaft im Ballungsraum Rhein-Main ist Germany Connect die perfekte Informations- und Networking-Plattform.

ITENOS ist mit einem eigenen Informationsstand vertreten und gibt den Besuchern einen Überblick über das umfangreiche Leistungsportfolio des Unternehmens. Eine besondere Rolle spielt in diesem Jahr die Präsentation der Plattform "Data LogistIX": Mit ihr ermöglicht ITENOS allen Kunden den direkten Anschluss u.a. an das Eyeball-Netz der Deutschen Telekom sowie zahlreiche weitere Cloud-Anbindungen und Services auf nur einem Port. Außerdem bietet ITENOS folgende Services:

-Planung kundenindividueller Kommunikationskonzepte auf Basis des Modulbaukastens

-Erstellung eines Netzdesigns

-Projektmanagement und koordinierte Bereitstellung

-Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme von Kundennetzen

-Betreiben von Kundennetzen einschließlich des Managements aller Komponenten mit Ende-zu-Ende-Verantwortung

-Flexible Service-Modelle und Servicemanagement

-Monitoring und Verfügbarkeits-Reporting

Germany Connect 2017 findet im

Steigenberger Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main

statt. Mehr Informationen zur Veranstaltung: www.capacityconferences.com/germany-connect.html





Über ITENOS

Die ITENOS GmbH mit Hauptsitz in Bonn plant und realisiert kundenspezifische Lösungen in den Bereichen Networks, Datacenter und Managed IT-Services und betreibt die entsprechenden Systeme in eigenen Rechenzentren. ITENOS ist ein eigenständiges Unternehmen, das zum Konzernverbund der Deutschen Telekom AG gehört. Der Kundenstamm besteht vorwiegend aus mittelständischen Unternehmen; ihnen steht ITENOS seit über 20 Jahren als kompetenter Partner in IT- und Telekommunikationsfragen zur Seite.



ITENOS GmbH

Presse und Redaktionsbüro Danielle Schoof

Pierre Schoof

Lindemannstrasse 13

40237 Düsseldorf

info(at)schoof-pr.de

Telefon:0211-6790089

http://www.schoof-pr.de



Firma: ITENOS GmbH

Ansprechpartner: Rainer Stolle

Stadt: Bonn

Telefon: Telefon: 0228/7293-4270





