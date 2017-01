Tanken im Norden billiger / Kraftstoffpreise in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg am niedrigsten / Ausreißer ist Bremen als teuerstes Bundesland (FOTO)

Die Autofahrer in den meisten norddeutschen Bundesländern können

sich über die niedrigsten Kraftstoffpreise in Deutschland freuen.

Laut ADAC ist Benzin momentan in Mecklenburg-Vorpommern am

günstigsten, dort zahlt man für einen Liter Super E10 im Schnitt

1,336 Euro. Auch in Hamburg (1,337 Euro / Liter) auf Platz zwei und

in Schleswig-Holstein (1,344 Euro /Liter) auf dem dritten Rang ist

Ottokraftstoff vergleichsweise preiswert. Ausreißer unter den

Nordländern und Letzter im Bundesländer-Ranking ist Bremen (1,377

Euro).



Ein ähnliches Tabellenbild zeigt sich bei Diesel: Auf dem ersten

Platz liegt Hamburg mit 1,149 Euro je Liter Diesel vor

Mecklenburg-Vorpommern mit 1,151 Euro und Nordrhein-Westfalen (1,154

Euro). Schlusslicht ist Bremen mit einem Dieselpreis von 1,217 Euro.



Laut ADAC zeigen die ermittelten Preise, wie groß teilweise die

regionalen Preisunterschiede sind. Obwohl Bremen und Hamburg

lediglich 100 Kilometer auseinanderliegen, tanken die Hamburger

Autofahrer Dieselkraftstoff sieben Cent günstiger. Auch bei Benzin

beträgt die Differenz zwischen teuerstem und billigstem Bundesland

4,1 Cent.



Für die Untersuchung hat der ADAC am heutigen Freitag um 11 Uhr

die aktuellen Preise aller rund 14.000 bei der Markttransparenzstelle

erfassten Tankstellen ausgewertet. Die ermittelten Durchschnittswerte

stellen eine Momentaufnahme dar. Informationen über die günstigste

Tankstelle in der Nähe gibt es über die App "ADAC Spritpreise" sowie

über www.adac.de/tanken.







