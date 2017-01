Patentierte Lösung zum Herunterladen von 3D Engineering Daten mittels QR Code

Innovationen des Softwareherstellers CADENAS aus Augsburg werden geschützt - zum Wohle der Nutzer

(PresseBox) - Um Ingenieuren und Herstellern den bestmöglichen Service zukommen zu lassen, meldet CADENAS seine innovativen Produkte und Entwicklungen regelmäßig beim Europäischen Patentamt an. ?Wir schützen unsere Ideen nicht nur vor Imitatoren; wir schützen vor allem unsere Kunden, die bestimmte Produkte und Eigenschaften sowie Entwicklungen von CADENAS kennen und mit der Qualität hoch zufrieden sind. Wenn es Nachahmer gibt, kann die Qualität eben nicht garantiert werden?, erläutert Jürgen Heimbach, Geschäftsführer der CADENAS GmbH.

Gedruckte 3D CAD Produktkataloge mit dem gewissen Extra

Bei der aktuellen Patentanmeldung geht es um das Herunterladen digitaler Engineering Daten zur Konstruktion und dem Bestellen der Komponente aus einem Papierkatalog. Mit dem patentierten Verfahren von CADENAS wird die Lücke zwischen Print und Digital mühelos geschlossen.

Mittels eines QR Codes, der neben den Details der Komponente zu finden ist, werden nach dem Scannen die 3D Herstellerkomponenten in über 100 nativen CAD Formaten bereitgestellt und können in das jeweilige CAD System heruntergeladen werden. Gescannt wird der Code z. B. mit einem mobilen Endgerät, wie dem Smartphone.

Für Ingenieure ist dieses Verfahren zum Bestellen und Herunterladen von 3D CAD Herstellerkomponenten eine möglichst einfache und zeitsparende Option, die benötigten CAD Modelle zu erhalten. Darüber hinaus müssen mit einem QR Code Nutzer- und Produktinformationen nicht mehr mühsam in ein Bestellformular eingegeben werden ? die Daten werden bereits beim Einlesen des Codes erfasst. Aufwändige Korrekturen und Rückfragen seitens des Ingenieurs beim Hersteller werden dadurch minimiert.

