Biogasrat+: 10 Jahre innovative Energieversorgung mit Biomethan

(firmenpresse) - Berlin, 20.01.2017. Auf die 10-jährige Erfolgsgeschichte von Biomethan als nachhaltigem Energielie-feranten verweist der Biogasrat+ e. V anlässlich der Fachschau nature.tec 2017 auf der heute star-tenden Internationalen Grünen Woche in Berlin. Zum jetzigen Zeitpunkt sind in Deutschland nahe-zu 200 Biogaseinspeiseanlagen in Betrieb, die hochwertiges Biomethan in den Markt liefern. „Damit hat die Biogasbranche ein überdeutliches und positives Signal für die nachhaltige Versorgung mit erneuerbarer Energie für alle Endverwendungen gesetzt“, unterstreicht Janet Hochi, Geschäftsfüh-rerin des Biogasrat+ e. V., die Innovationskraft ihrer Verbandsmitglieder. „Mit der Gewinnung von Biomethan aus Biogas, leisten unsere Mitgliedsunternehmen einen wichtigen Beitrag zum Klima-schutz mit erneuerbaren Energien.“ In den vergangenen zehn Jahren ist so ein Biomethanmarkt entstanden, der mit seinem hohen Maß an Flexibilität und Dezentralität für den Erfolg der Ener-giewende unverzichtbar ist.



Zahlreiche innovative Biomethan-Projekte und Geschäftsmodelle sind ein Beleg für die Vorreiter-rolle der Branche in einem schwierigen politischen Umfeld. So kann Biomethan durch die Weiter-entwicklung der Biogas-Aufbereitungstechnologie mit hoher Qualität, geringem Energieaufwand und maximaler Flexibilität für den Einsatz im Strom- und Gasmarkt bereitgestellt werden. Diese hochmoderne, richtungsweisende Technologie zur Biomethanerzeugung zeichnet sich durch höchste Energieeffizienz, geringe Betriebs- und Wartungskosten bei hoher Produktgasreinheit und konstanten Volumenströmen aus. „Das macht die Methode insbesondere für Netzbetreiber und große Verbraucher interessant, die bei der Herstellung von Biogas auf unterschiedliche Einsatzstof-fe zurückgreifen und Biomethan höchster Qualität vermarkten“, so Hochi.



Auch der energie- und umweltbewusste Endverbraucher profitiert von den innovativen Entwick-lungen im Biomethanmarkt. So können Energieversorger mit einer White-Label-Lösung ihren End-kunden ein umweltfreundliches Gas aus heimischer Produktion mit einem beliebigen Anteil an Biomethan anbieten. „Durch eine transparente Nachweisführung und ein individuelles Zertifikat über jede Biomethanlieferung, kann der Endkunde jederzeit Herkunft und Herstellungsweise für „sein“ Biomethan nachvollziehen“, erläutert Hochi. Die Nutzung von Qualitätsnachweisen ermög-licht eine hoch flexible und bedarfsorientierte Belieferung zu festgelegten Preisen und macht es den Energieversorgern möglich, ihren umweltbewussten Kunden ohne großen Zusatzaufwand „grünes Gas“ anbieten zu können. Auch wenn den Vorzügen von Biomethan politisch nicht immer Rechnung getragen wird, setzen diese Projekte ein positives Zeichen für die Zukunft dieses erneu-erbaren Energieträgers.





Biogasrat+ e.V.

Der Biogasrat+ ist der Verband für dezentrale Energieversorgung und vertritt bundes- und europaweit die Inte-ressen der führenden Marktteilnehmer. Dabei steht die Markt- und Systemintegration der erneuerbaren Ener-gien entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Vordergrund. Biogas/Biomethan kann im Strom-, Wärme- und Kraftstoffmarkt wesentlich dazu beitragen, die ökologischen Zielvorgaben der Politik zu erfüllen, ohne dabei unnötige Kosten für die Allgemeinheit zu verursachen. Aus diesem Grund setzt sich der Verband für einen stär-keren Einsatz von Biomethan in allen Nutzungspfaden ein, indem die rechtlichen Rahmenbedingungen optimiert und dadurch eine nachhaltige Entwicklung des Marktes sichergestellt wird.



Biogasrat+ e. V.

20.01.2017

