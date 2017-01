Bundestag diskutiert über Feuchttücher in Kläranlagen

Störungen und Kosten durch Zerkleinerungstechnik vermeidbar

(firmenpresse) - Essen (Oldb.), 20. Januar 2017 – Verstopfungen und Betriebsstörungen durch Feuchttücher werden zum kostenintensiven Problem in der Abwasserförderung. Eine Kleine Anfrage der Linken an die Bundesregierung vom Dezember 2016 wirft die Frage auf, wie hoch die Kosten für die Behebung von Störungen in der bundesweiten Abwasserentsorgung sind, die durch Feuchttücher verursacht werden. Im Abwasser entsorgte und verzopfte Tücher verstopfen Pumpen, Armaturen und Leitungen. Die regelmäßige Störungsbeseitigung ist für Abwasserverbände und Kommunen mit zunehmendem Personalaufwand für Wartungsarbeiten verbunden. Vogelsang unterstützt Anlagenbetreiber daher mit einer technischen Lösung, um Verzopfungen und andere Störstoffe zum Schutz der Pumpen zu zerkleinern.



Kosten nicht zu beziffern – technische Lösungen gefragt

Da sich die Höhe der Kosten durch Störungen nicht abschätzen lässt, sind rechtliche Maßnahmen durch die Bundesregierung nicht vorgesehen. Der Bund setzt auf Aufklärung über die korrekte Entsorgung von Feuchttüchern anstelle von Verboten. „Die Entsorgung von Feuchttüchern im Abwasser stellt die Kommunen und Anlagenbetreiber aber schon heute vor große Probleme“, sagt Harald Vogelsang, Geschäftsführer von Vogelsang. „Um diese zu beherrschen, sind im Abwasserstrom positionierte Zerkleinerer eine Möglichkeit: Sie schützen Pumpen vor Verstopfungen und stellen den Betrieb von Kanalisation und Kläranlagen dauerhaft sicher.“



Zerkleinerungstechnik sichert Betrieb

Mit den XRipper Zweiwellen-Zerkleinerern hat Vogelsang Geräte entwickelt, mit denen sich Probleme durch Feuchttücher wirtschaftlich lösen lassen. Der XRipper reduziert grobe und großvolumige Störstoffe, wie Feuchttücher und andere Hygieneartikel, auf eine unproblematische Größe. Das schont die Abwasserpumpe und verhindert Ausfälle durch Blockaden und Service-Betriebsunterbrechungen. Durch die kompakte Bauform lassen sich der XRipper XRP für Rohrleitungen und der XRipper XRC für offene Schächte und Kanäle auch unter den häufig engen Raumverhältnissen bestehender Anlagen nachrüsten.





http://www.vogelsang-gmbh.com



Die Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH ist ein international operierender Maschinenbaukonzern mit Hauptsitz im niedersächsischen Essen/Oldenburg. 1929 gegründet, wuchs das Unternehmen vom Hersteller für Landmaschinen zum Spezialisten für Pump-, Zerkleinerungs-, Verteil- und Ausbringtechnik in der Agrar- und Biogaswirtschaft sowie in Industrie und Kommunen. Hauptgeschäftsfelder sind heute neben der Landwirtschaft die Biogas- und Abwassertechnik sowie die Vakuum-Entsorgungstechnik. Zurzeit beschäftigt Vogelsang knapp 700 Mitarbeiter weltweit. Über 20 Niederlassungen, Tochterunternehmen und Vertriebsbüros sowie 2 Fertigungsstandorte in Deutschland gehören zur Unternehmensgruppe. Ergänzt durch ein weltweites Händlernetz exportiert das Unternehmen in alle europäischen Länder und wichtige Industrienationen der Welt. Weitere Informationen unter: www.vogelsang-gmbh.com

